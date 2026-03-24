Luca Bertoldi dio un paso en su vida y emocionó a Zulemita Menem: “Siento orgullo por vos”

Luca Bertoldi generó repercusión luego de protagonizar un momento personal que su madre decidió hacer público, ya que Zulemita Menem difundió que su hijo completó el ayuno de Ramadán.

A través de redes sociales, la empresaria publicó un mensaje dedicado a su hijo y destacó sus valores: «Hijo, siento un profundo orgullo por vos, por la firmeza de tus principios, la claridad de tus convicciones y el respeto con el que vivís tu fe y tus raíces”.

El hijo de Zulemita Menem completó el Ramadán por primera vez

Bertoldi completó por primera vez el ayuno de Ramadán, lo que Zulemita definió este logro como “un momento significativo” dentro de su camino espiritual. El joven respondió al mensaje con una frase breve: “Te amo mucho” y la publicación incluyó además el saludo “Eid Mubarak”, que marca el cierre del mes sagrado musulmán.

El Ramadán constituye uno de los pilares del islam, este período establece ayuno, oración e introspección durante un mes.

La práctica implica abstinencia de alimentos y bebidas desde el amanecer hasta el atardecer, por eso, al completar este proceso por primera vez representa un compromiso importante dentro de la vida religiosa.

La decisión de Luca Bertoldi se vincula con las raíces culturales y religiosas de su familia, que mantiene una relación histórica con el islam, aunque, el hecho refleja una elección personal que adquiere un valor especial en ese contexto.

El hijo de Zulemita Menem mantiene un perfil bajo y limita sus apariciones públicas para priorizar su vida privada, además, estudia Economía, domina el inglés como primera lengua y trabaja en una empresa internacional.