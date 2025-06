Luciana Elbusto se sinceró sobre su salida de LAM tras su reciente incorporación al programa de Ángel de Brito

Luciana Elbusto quedó afuera de LAM (América TV) en medio de rumores de mala onda con Marcela Feudale, y rompió el silencio al respecto.

La periodista desembarcó a mediados de mayo en el programa de Ángel de Brito como panelista rotativa, en medio del escándalo por su relación con Diego Brancatelli, pero su acuerdo con el canal terminó poco antes de comenzar julio.

Por qué Luciana Elbusto se fue de LAM

Tras la incertidumbre, Luciana Elbusto aclaró lo ocurrido en diálogo con Mediodía Bien Arriba (TV Pública): «Cuando surgió mi tema (con Brancatelli) me llamaba todo el mundo, pero yo vivo muy lejos y tengo dos hijos que dependen de mí, entonces nunca pude agarrar ciertos trabajos».

«Pero la propuesta de LAM estaba buenísima, era la que más me cerraba porque había arreglado ir dos veces por semana, lo que me permitía la compatibilidad con Paparazzi», explicó.

«Fue un acuerdo por casi dos meses. La fecha era hasta que terminara junio», reveló sobre el motivo de su salida del ciclo.

Además, Elbusto aseguró que quedó una buena relación con el canal y la producción de LAM: «En caso de que me necesiten volveremos a hablar y arreglaremos. Pero esto fue así, habíamos quedado de palabra que terminábamos en junio».

Luego, la comunicadora enfrentó los rumores de mala onda con Marcela Feudale y manifestó: «Con las que más trato tuve fue con Yanina Latorre, La Barby y Marixa Balli… En su momento siempre tuve la mejor con Feudale, pero ahora no sé si será su forma de ser o el juego que tiene en LAM».

A su vez, Luciana Elbusto se refirió al momento en que su compañera la interrumpió abruptamente durante una entrevista con Rocío Marengo en LAM: «Me chocó el corte, pero en realidad ella estaba haciendo la pregunta y yo me metí. Pero estaba tan atravesada por la historia que estaba contando Rocío, que no me di cuenta».