Luciana Elbusto volvió a su antiguo canal tras el escándalo con Brancatelli: «Me hice cargo»

Luciana Elbusto dejó sus días como “angelita” de Ángel de Brito atrás y regresó con su “cajoncito” de vuelta a Net TV, el canal donde trabajaba antes de que saliera a la luz el escándalo de la infidelidad de Diego Brancatelli a Cecilia Insigna, que la tenía a ella como protagonista.

Luciana Elbusto volvió con humor a Net TV y cerró el capítulo Brancatelli

Casi al final del programa ISPA, que actualmente conduce Diego Moranzoni, la periodista ingresó al estudio de manera humorística sosteniendo un cajón con sus cosas de oficina.

“¿Qué paso con De Brito?”, le consultó el conductor. Entre risas, Elbusto contestó: “Me mando de vuelta con el cajoncito”.

En su regreso, la rubia no pudo escapar de hablar del escándalo del “Brancagate” y confesó que para ella ya es un tema finalizado: “Ya no hay tema, chicos. Ya quedó atrás, ya está”.

“¿Viste nada más real que esa frase que dice ‘vos negalo hasta la muerte’? Bueno, yo obedecí”, lanzó entre risas.

Cuando le consultaron sobre si se arrepiente de como pasaron las cosas, Luciana se sinceró: “No me arrepiento de nada porque siempre hice lo que sentí. No, no me arrepiento de haberlo ocultado al primer tiempo, no me arrepiento de haberlo dado la cara después porque me hice cargo«.

“Me dio un poquito de vergüenza, porque yo lloraba al principio porque sentía vergüenza por mi familia, por mi trabajo, por todo el mundo que hace. No me arrepiento porque me permitió mostrarme real”, siguió.

Luciana Elbusto reveló que ganó 40 mil seguidores tras el escándalo

Por último, reveló que tras el escándalo de la infidelidad, llegó a obtener alrededor de 40 mil seguidores nuevos en sus redes sociales.

Además, reconoció el apoyo que tuvo de parte de su compañero en la conducción, Diego Suárez Mazzea, cuando tomó la decisión de dejar NET TV para irse a probar suerte a América: “Él me dijo ‘volá, andá’, eso está bueno porque entendemos también lo que es el juego, lo que es la televisión, hoy estás de un lado, mañana del otro”.

Y sobre su regreso, dijo: “Yo siempre dejo las puertas de todos lados, trato de llegar bien con todo el mundo, por eso también me había puesto mal en un momento la situación y todo, o cuando había sentido que quizás se había enojado Dieguito”.