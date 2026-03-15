Luciana Martinez, exparticipante de GH, fue detenida: un turista la denunció por estafa en Palermo

El universo de los reality shows se ve sacudido por un episodio policial de alta gravedad. Luciana Martínez, exparticipante de la edición 2024 de Gran Hermano, fue detenida en las últimas horas tras ser denunciada por un robo bajo la modalidad de “viuda negra”.

La joven, que logró visibilidad como referente del colectivo trans, se encuentra ahora a disposición de la Justicia.

El incidente ocurrió en el Smart Hotel, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Según la reconstrucción de los hechos, la víctima es un turista estadounidense de 40 años que conoció a Martínez y a otro hombre —quien sería su representante— en un boliche de la zona. Tras pasar la noche juntos, se trasladaron a la habitación del hotel para continuar consumiendo bebidas alcohólicas.

Los detalles de la denuncia

De acuerdo con la denuncia policial, el ciudadano extranjero se quedó dormido alrededor de las 6:45 de la mañana. Al despertar horas más tarde, descubrió que se encontraba solo y que le habían sustraído pertenencias de valor, entre las que se encuentran:

Su pasaporte personal.

Un reloj digital.

Actualmente, la causa ha recaído en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 24, bajo la tutela del juez Alfredo Godoy. La imputación por robo con la modalidad de seducción y posterior sustracción pone en jaque la carrera mediática que Martínez venía construyendo tras su salida del programa de Telefe.

Su paso por la casa

Luciana Martínez permaneció 112 días en el certamen, donde se destacó por su historia de vida y su transición en Santa Cruz. Durante el reality, formó parte del grupo conocido como “El Tridente” junto a Tato Algorta y Luz Tito.

Tras ser eliminada en un ajustado mano a mano contra Chiara Mancuso, Martínez se había insertado en el mundo del streaming y las redes sociales. Hoy, ese perfil se ve empañado por un expediente judicial que avanza rápidamente mientras se esperan las pericias de las cámaras de seguridad del hotel.