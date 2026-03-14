Quién es Brian Sarmiento, el participante de Gran Hermano al que la Justicia le embargó el sueldo en Telefe

El nombre de Brian Sarmiento volvió a ser tendencia luego de que se conociera el embargo de su sueldo por una deuda de cuota alimentaria mientras participa en Gran Hermano. Pero su historia comenzó mucho antes: fue futbolista profesional, figura mediática y protagonista de varios programas de televisión.

En los últimos días, el nombre de Brian Sarmiento apareció en las noticias luego de que se conociera una medida judicial para embargar el dinero que percibe por su participación en el reality Gran Hermano, emitido por Telefe.

Pero el rosarino ya era una figura conocida en el deporte y la televisión argentina. Su trayectoria incluye años en el fútbol profesional, apariciones mediáticas y participación en distintos programas de entretenimiento.

Un futbolista surgido del fútbol argentino

Brian Sarmiento nació el 22 de abril de 1990 en Rosario, Santa Fe, y se desempeñaba como mediocampista ofensivo durante su carrera como futbolista profesional.

Inició su camino en el fútbol en divisiones juveniles y con el tiempo llegó a jugar en distintos clubes de Argentina y del exterior. Entre los equipos en los que pasó se destacan:

Racing Club

Arsenal de Sarandí

All Boys

Quilmes

Banfield

Newell’s Old Boys

También tuvo experiencias en ligas internacionales como España, Brasil, Perú, Grecia y Bolivia.

Durante su paso por Banfield, por ejemplo, disputó decenas de partidos en Primera División y se destacó por su estilo ofensivo y su personalidad dentro y fuera de la cancha.

De las canchas a la televisión

Con el paso de los años, Sarmiento fue ganando notoriedad no solo por su carrera deportiva, sino también por su perfil mediático.

El exfutbolista participó en programas de entretenimiento y realities de televisión, entre ellos Bailando por un Sueño, donde mostró una faceta más vinculada al espectáculo.

Además, su personalidad extrovertida y su frase viral “Tamo’ activo” lo volvieron muy popular en redes sociales y en el ambiente televisivo.

Tras retirarse del fútbol profesional alrededor de 2022-2023, comenzó a dedicarse a distintos proyectos mediáticos y empresariales.

Su ingreso a Gran Hermano 2026

En 2026, Sarmiento volvió a ocupar un lugar central en los medios cuando ingresó a Gran Hermano, en la edición especial conocida como “Generación Dorada”, que celebra los 25 años del reality en Argentina.

El exfutbolista, de 35 años, se presentó como un participante dispuesto a generar show dentro de la casa y rápidamente se convirtió en uno de los nombres más comentados del programa.

La polémica judicial que lo volvió noticia

En medio de su participación en el reality, el exjugador quedó envuelto en una controversia judicial relacionada con una deuda por cuota alimentaria reclamada por su expareja, lo que derivó en la decisión de embargar el dinero que percibe por el programa.

La situación lo puso nuevamente en el centro de la agenda mediática y generó un fuerte debate en redes sociales.

Una figura mediática que siempre genera repercusión

A lo largo de su carrera, Brian Sarmiento logró mantenerse en la conversación pública tanto por su historia en el fútbol como por su personalidad mediática.

Hoy, su paso por Gran Hermano vuelve a ubicarlo en el centro de la escena, donde combina su pasado deportivo con una nueva etapa en el mundo del espectáculo.

Con información de medios