Luis Majul se volvió viral por una charla con Esteban Trebucq: «Me gustan los varones»

El periodista Luis Majul protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral durante el pase con Esteban Trebucq en La Nación+. En medio de la conversación, el conductor sorprendió con una declaración que generó revuelo en redes sociales.

Luis Majul: «Me gustan los varones»

Todo comenzó cuando Trebucq le preguntó: «Luis, ¿a vos te gustan los hombres o las mujeres?». Sin dudarlo, Majul respondió: «Me gustan los varones», lo que provocó la inmediata reacción de su colega, quien, sorprendido, repreguntó: «¿Los varones? ¿Te gustan los varones?».

Luis Majul: “Me gustan los varones”. pic.twitter.com/bM5VLw9H5C — Real Time (@RealTimeRating) February 4, 2025

Majul intentó aclarar su respuesta, pero la confusión creció cuando agregó: «Me gustan, me gustan… No, pero…». Ante esto, Trebucq comentó: «A mí me gustan las mujeres, ¿está mal?», a lo que Majul replicó: «No, te iba a decir… Me gustan, me gustan las mujeres, pero si quieren levantar este mes y me levantan a mí, no me molesta para nada».

El intercambio siguió con un comentario: «¿Te gustan los varones y las mujeres?», y Majul terminó aclarando: «Depende para qué… No, me gustan las mujeres».

La charla rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios hicieron todo tipo de comentarios, algunos con humor y otros con críticas.