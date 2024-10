Inesperadamente, Esteban Trebucq criticó a Javier Milei: «se confunde»

En un mano a mano con Luis Novaresio en LN+, el periodista Esteban Trebucq lanzó una fuerte crítica al presidente de la Nación, Javier Milei. Entre otras cosas, el conductor señaló que le «hace ruido» el sueldo de los jubilados y que no está de acuerdo con el veto a la ley de Financiamiento Universitario. Las críticas de uno de los mediáticos considerados de los más cercanos al mandatario.

Las duras críticas de Esteban Trebucq a Javier Milei en LN+

Durante la entrevista, Novaresio le consultó a su colega Trebucq cuál era su opinión actual sobre el presidente Javier Miliei, ya que ambos han mantenido más de una entrevista: «De lo poco que lo conozco, creo que antes que nada, es un buen tipo. Lo dije muchas veces, es un buen tipo«, sostuvo Trebucq.

Ahondando más en cuestiones de política actual, el periodista reflexionó sobre la situación del país y en como Milei maneja ciertas cuestiones, incluso reveló que él creía que el mandatario no iba a vetar la ley de Financiamiento universitario.

“Yo creo que Milei es un tipo que está convencido de lo que está haciendo. Obviamente que comete errores, yo no tengo la radiografía del Estado para decir dónde hay que recortar y demás. Hace ruido que un jubilado gane menos de 300 dólares. El veto universitario yo no lo hubiera hecho tampoco, pero yo no soy dirigente, yo no represento a nadie, a mí no me eligió nadie”, sostuvo.

Al ser consultado sobre la manera que tiene el presidente de dirigirse a los periodistas que lo critican, Trebucq sostuvo que Milei debería cuidar sus formas: “El presidente debería bajar un cambio (…) Javier Milei es, antes que nada, un buen tipo. ¿Está confundido? Sí, en un montón de cosas, se confunde”.

Esteban Trebucq también tuvo duras críticas contra Cristina Kirchner: «es el rostro que…»

Posteriormente, Luis Novaresio le consultó por la oposición, más precisamente por la candidata a presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner. “La postal más insipiente del pasado, de la hipocresía, de la corrupción. Es el rostro de lo que aspiro que no sea mi país nunca más«, cerró tajante Trebucq.

Con información de Noticias Argentinas.-