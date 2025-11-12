Luis Miguel presentó “Don Ramón Dark”, su nueva joya dentro de su línea premium de tequilas

Luis Miguel no solo conquista corazones, también conquista los paladares más excéntricos con su bebida alcohólica “Don Ramón Tequila”, un claro abrazo simbólico a su cultura mexicana. El artista se unió a la empresa Casa Don Ramón para construir una bebida con un cuerpo y pasión similar a la de él.

“Don Ramón Dark”: el nuevo tequila de Luis Miguel que combina fuego, arte y elegancia

Dentro de su galardonada colección se encuentran: Tequila Reposado, Tequila Añejo y Tequila Plata.

En 2024 recibió múltiples distinciones en una de las competencias internacionales más reconocidas de la industria, el San Francisco World Spirits Competition, lo que es un indicador universalmente reconocido de calidad.

En agosto de este año, el Sol de México presentó su último proyecto “Don Ramón Dark”.

«De las cenizas surge lo que el fuego no consumió: Tequila Don Ramón Dark. Un elixir con carácter y elegancia, que pasa de las ardientes barricas a la botella, digna de colección. ​​Disfruta esta experiencia sensorial sin precedentes», escribió en su promoción.

Cuánto cuesta el Tequila de Luis Miguel

El costo de las botellas exclusivas del Sol de México varían entre 140 y 260 dólares, dependiendo su tamaño y tipo de bebida.

Plata (Cerámica o Platinium) $140 – $180 USD

Reposado (Cerámica o Platinium) $170 – $210 USD

Añejo (Cerámica o Platinium) $200 – $260 USD