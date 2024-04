Luis Ventura cruzó fuerte a Morena Rial tras el enojo: “Ella negoció el embarazo”

Ventura confirmó en el programa A la tarde, conducido por Karina Mazzocco, que Morena Rial estaba embarazada. El rumor ya estaba instalado en las redacciones desde principios de marzo, hasta que el periodista lo sacó a la luz. Al parecer, eso no le cayó nada bien a Morena, quien inmediatamente salió al cruce y lo dejó en claro en cada nota que dio estos días.

Por su parte Ventura, salió al cruce y enfrento a su ahijada expresando lo siguiente: “Ante todo, yo no voy a salir a confrontar con alguien a quien quiero tanto. Alguien tiene la edad de mis hijos mayores”, comenzó en reacción al “pelotudo” que le dedicó la mediática.

Luego, el presidente de Aptra enfatizó en una nota con Mañanísima: “Si se enojó, le pido disculpas. No creo haber cometido ningún pecado en todo esto”.

Y cuando le recordaron que Morena aseguró que “todavía no estaba ni de tres meses”, Ventura reiteró su postura: “Mirá, vuelvo a repetir. No quiero confrontar”.

A pesar de no querer confrontar Ventura subió la apuesta:

Lejos de buscar la calma el periodista expresó: “Ustedes saben mejor que ninguno que se estuvo negociando comercialmente la información con producciones de ese canal. Hablen con la producción”.

Ahí, Luis justificó su decisión de contar el embarazo de Morena: “Yo lo digo porque en la producción de A la Tarde, yo tengo un perro de presa que es Natalia Palmeiro. Y me decía… ´Lo sabe todo el mundo. Lo saben todos. Nos llaman para preguntarnos. Y que vos no hablás’. Que esto, que lo otro. Entonces dije, bueno, ya debe ser hasta moneda corriente”.

“Es más. Tengo entendido que hasta el propio abogado (Alejandro Cipolla) llamaba proponiendo justamente la presencia de Morena para confirmar esto”.

“No quiero ampliar el arco de esta historia. Soy responsable. No me muevo un milímetro de lo que dije. No lo hice con mala leche. Claro que no. Todo lo contrario. Claro que no”.

“Creo que a esta altura del partido, en nuestra relación, si pensamos en la mala leche, bueno, estoy frito, ¿no? La acompañe en todo lo que pude, fuera de sus horarios”.

Luis Ventura confirmó el embarazo de More Rial

Luis Ventura reveló que Morena Rial está embarazada y espera a su segundo hijo. El periodista estuvo presente en A La Tarde donde brindó detalles sobre esta noticia. “Vi feliz a Morena”, sostuvo Luis.

“Me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia. Es algo consistente, que es moneda corriente dentro de su realidad y dentro de esa realidad, que yo quiero que sea llena de felicidad, me puso contento”, justificó su accionar el periodista.

Ventura aseguró que Morena “está bárbara” con la llegada de su segundo hijo. La mediática ya es mamá de Francesco y en esta oportunidad se encuentra en la dulce espera junto a Matías Olgas, un boxeador de 20 años con el que decidió comenzar una familia. “Es una relación que tiene varios meses. Están muy bien. Están conviviendo, juntos en este proyecto y están muy entusiasmados”, informó.

Además, el conductor contó cómo fue que se enteró del embarazo de Morena. “Hace poco más de un mes ella me llamó y me dijo ‘tío, estoy embarazada, por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura y ver cómo se va desarrollando’. Hablamos de eso y de Francesco que hoy cumplió el aniversario de su bautismo, de las dificultades en la vida para encontrar una vivienda como corresponde”, desarrolló.

Con información de Ciudad Magazine y Noticias Argentinas