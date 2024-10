Manuel Adorni respaldó a «Paulina Cocina»: ¿Qué dijo?

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sorprendió al salió a bancar a Paulina Cocina en la red social X, con una publicación que da a entender que opina lo mismo que la cocinera sobre la chocotorta.

El apoyo de Manuel Adorni a Paulina Cocina: ¿Qué dijo?

La cocinera e influencer argentina Paulina Cocina estuvo ayer en el programa de streaming “Gelatina” y criticó a al chocotorta. Ahora, el vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a apoyarla en X con una imagen del recorte de los dichos de Paulina y comentó “Adorni- Paulina Cocina 2031”, para mostrar que coincide con la opinión de la cocinera sobre la chocotorta, por lo que bromeó con una fórmula electoral con ella.

«Paulina Cocina» sobre la chocotorta: : “Sí, es malísima. No la banco»

“¿Estamos mal con la chocotorta?”, le consultó el periodista Pedro Rosemblat, a lo que Paulina le respondió: “Sí, es malísima. No la banco. ¿Saben qué cosa no me banco de la chocotorta? Lo digo en frente de todos ustedes y cancelar. No me banco que sea emblema de algo, una cosa que tiene galletitas, chicos”.

Y siguió argumentando: «Por favor, cocinemos. No tengo nada en contra de la galleta, ni contra la chocotorta. Pero cuando ves a los extranjeros o gente que se fue afuera y dice: ‘Ay, la chocotorta, ¿Y para mi cumpleaños?´¿Desde cuándo esta generación tiene como torta de cumpleaños 10 galletitas con dulce de leche?”.