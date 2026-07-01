Nico Varrone y Mattia Colnaghi continúan en acción en el GP de Silverstone: los horarios

Este fin de semana nuevamente habrá triple acción en el Gran Premio de Silverstone con la Fórmula 2 y 3. Al igual que en Australia, Monaco, España y Austria, las categorías teloneras de la Fórmula 1 dirán presente en el mítico circuito.

Además de Franco Colapinto, los albicelestes Nico Varrone y Mattia Colnaghi buscarán ser protagonistas en sus respectivas categorías.

Luego de un fin de semana complicado en Spielberg donde terminó lejos de los puntos (12° en Sprint y 16° en Future Race), Varrone disputará la séptima fecha de la temporada con el equipo Van Amersfoort. Actualmente se ubica en la 18° posición de la clasificación de pilotos con 14 puntos.

Varrone buscará volver a los puntos en Gran Bretaña.

Por otro lado, Colnaghi tendrá su quinto fin de semana de carrera con la escudería MP Motosport. El nacido en Monza pero que representa a Argentina viene de resultados no deseados en Austria: 17° en Sprint y 20° en Future Race. Por el momento tiene un punto en la tabla que lo consiguió tras el 10° lugar en la carrera larga de Australia.

Colnaghi intentará sumar en Silverstone luego de tres carreras.

Cabe destacar que toda la actividad del fin de semana en Silverstone se podrá ver a través de Disney+ o la plataforma F1TV. Será emitido por Fox Sports, pero en diferido.

Ambas categorías tendrán su próxima fecha del 17 al 19 de julio, cuando se dispute el Gran Premio de Bélgica en otro histórico circuito como Spa-Franconcharmps.

Horarios de la Fórmula 2 en el GP de Silverstone

Viernes 3 de julio

Práctica libre: 6hs

Clasificación: 10.55hs

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint (21 vueltas): 9.45hs

Domingo 5 de julio

Feature Race (29 vueltas): 7.15hs

Horarios de la Fórmula 3 en el GP de Silverstone

Viernes 3 de julio

Práctica libre: 4.50hs

Clasificación: 10hs

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint (18 vueltas): 5.35hs

Domingo 5 de julio