Nico Varrone y Mattia Colnaghi continúan en acción en el GP de Silverstone: los horarios
Al igual que en Austria, habrá presencia argentina en F2 y F3, las categorías teloneras de la Fórmula 1. Mirá acá el cronograma completo del fin de semana.
Este fin de semana nuevamente habrá triple acción en el Gran Premio de Silverstone con la Fórmula 2 y 3. Al igual que en Australia, Monaco, España y Austria, las categorías teloneras de la Fórmula 1 dirán presente en el mítico circuito.
Además de Franco Colapinto, los albicelestes Nico Varrone y Mattia Colnaghi buscarán ser protagonistas en sus respectivas categorías.
Luego de un fin de semana complicado en Spielberg donde terminó lejos de los puntos (12° en Sprint y 16° en Future Race), Varrone disputará la séptima fecha de la temporada con el equipo Van Amersfoort. Actualmente se ubica en la 18° posición de la clasificación de pilotos con 14 puntos.
Por otro lado, Colnaghi tendrá su quinto fin de semana de carrera con la escudería MP Motosport. El nacido en Monza pero que representa a Argentina viene de resultados no deseados en Austria: 17° en Sprint y 20° en Future Race. Por el momento tiene un punto en la tabla que lo consiguió tras el 10° lugar en la carrera larga de Australia.
Cabe destacar que toda la actividad del fin de semana en Silverstone se podrá ver a través de Disney+ o la plataforma F1TV. Será emitido por Fox Sports, pero en diferido.
Ambas categorías tendrán su próxima fecha del 17 al 19 de julio, cuando se dispute el Gran Premio de Bélgica en otro histórico circuito como Spa-Franconcharmps.
Horarios de la Fórmula 2 en el GP de Silverstone
Viernes 3 de julio
- Práctica libre: 6hs
- Clasificación: 10.55hs
Sábado 4 de julio
- Carrera Sprint (21 vueltas): 9.45hs
Domingo 5 de julio
- Feature Race (29 vueltas): 7.15hs
Horarios de la Fórmula 3 en el GP de Silverstone
Viernes 3 de julio
- Práctica libre: 4.50hs
- Clasificación: 10hs
Sábado 4 de julio
- Carrera Sprint (18 vueltas): 5.35hs
Domingo 5 de julio
- Feature Race (22 vueltas): 4.25hs
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