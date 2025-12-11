Marcelo Polino contra Lali Espósito: “Se portó muy mal conmigo, es muy malagradecida”

Marcelo Polino sorprendió con declaraciones contundentes al referirse a su vínculo con Lali Espósito y revelar que la relación entre ambos terminó en la distancia por actitudes de la actriz y cantante que, según él, lo lastimaron.

El verdadero motivo del distanciamiento entre Marcelo Polino y Lali Espósito salió a la luz

En Lape Club Social el periodista contó que durante años apoyó la carrera de Lali. “Yo arengaba mucho por ella”, afirmó.

Sin embargo, señaló que ese acompañamiento no fue recíproco. Recordó que, mientras Lali se desempeñaba como jurado en La Voz Argentina, él trabajaba en el estudio de al lado y aun así nunca pasó por su programa. “Nunca vino. Me dio un Zoom de mala gana”, relató.

Polino profundizó aún más su postura y apuntó directamente contra la artista: “Es muy malagradecida, es la única persona que me trató así. Se portó muy mal conmigo”.

El periodista aclaró que esta situación es una excepción dentro de su experiencia profesional: “Por suerte la gente es muy amorosa y recíproca, excepto ella”.

Las declaraciones encendieron la polémica y reavivaron especulaciones sobre el distanciamiento entre ambos, que hasta ahora nunca había sido expuesto con tanta contundencia.