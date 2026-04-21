Quién es la amiga de pampita con la que Marcelo Tinelli está teniendo un romance 

El mundo del espectáculo argentino vuelve a estar en el centro de la escena tras la aparición de un nuevo vínculo sentimental que involucra a Marcelo Tinelli. A poco de confirmar su separación de Milett Figueroa, el conductor fue relacionado con Rossana Almeyda, una argentina radicada en Miami, con pasado como modelo y formación en Ciencias Políticas.

La versión tomó fuerza en el programa televisivo Puro Show (eltrece), donde la panelista Pochi aseguró: “El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda”. A esto se sumaron los comentarios de Angie Balbiani, quien aportó más detalles sobre la mujer: “La conozco. Es una diosa, fue modelo, estudió varias carreras, entre ellas Ciencias Políticas. Vive en Miami”.

Con el correr de los días, comenzaron a aparecer indicios que reforzaron la versión. Según trascendió, Tinelli y Almeyda fueron vistos juntos en un recital de Ricky Martin, y ella también habría participado en el cumpleaños de Lolo, el hijo menor del conductor. “¿Ya la metió en el círculo familiar?”, se preguntaron en el ciclo, ante lo que respondieron que su integración ya sería un hecho.

Además, Balbiani confirmó que Rossana Almeyda es amiga cercana de Pampita, lo que abrió otra línea de especulación sobre el origen del vínculo. Incluso se señaló que Tinelli habría alquilado durante el verano una propiedad de Almeyda en Nordelta, lo que sumaría antecedentes al acercamiento entre ambos.

Perfil bajo y rápida exposición

Aunque mantiene un perfil relativamente bajo, Rossana Almeyda comenzó a captar la atención mediática. Exmodelo, con estudios en Ciencias Políticas y residencia en Estados Unidos, su figura combina mundo académico y mediático. Según trascendió, la relación con Tinelli sería reciente, pero ya habría avanzado lo suficiente como para incluir encuentros familiares.

En el programa Intrusos (América), los periodistas Rodrigo Lussich y Marcela Tauro coincidieron en que la presentación entre ambos habría sido a través de Pampita y remarcaron que la relación anterior del conductor habría terminado en malos términos.

Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente el romance. Sin embargo, las apariciones compartidas y los gestos en ámbitos privados alimentan una historia que ya ocupa un lugar destacado en la agenda del espectáculo.