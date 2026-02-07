¡Margelita en la Fiesta de la Confluencia 2026! El tierno beso entre Ángela Torres y Marcos Giles en Neuquén

El día 2 de la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén tuvo como figura central a la cantante Ángela Torres, quien deslumbró con su voz y carisma, y sorprendió al público con un momento íntimo sobre el escenario. Durante la interpretación del tema Vértigo, la artista compartió un inesperado encuentro con su novio, Marcos Giles.

La escena romántica fue celebrada por el público que supera las 370 mil personas. Días atrás, habían deslumbrado a la costa de Pinamar con la oficialización de su noviazgo.

Ángela Torres sube a Marcos Giles al escenario mientras canta ‘VÉRTIGO’ en Neuquén. pic.twitter.com/0HqX16Bn2h — Angela Torres Data (@_angeladata) February 7, 2026

«Vértigo, voy volando. Dime tú si estás mareado también», le dijo Ángela a Marcos Giles antes del tierno beso.

El vínculo entre la cantante y Marcos Giles comenzó a gestarse en septiembre de 2025, cuando ella se incorporó de manera estable a la grilla de Luzu TV. Bastaron pocas emisiones de Nadie Dice Nada para que la química entre ambos llamara la atención: risas compartidas, miradas cómplices y comentarios al aire alimentaron rápidamente las especulaciones del público.

Lo que al principio parecía un juego mediático fue tomando, con el correr de los días, un tono cada vez más genuino.

«El año que viene, pídanme de nuevo»: entre lágrimas Tuli se despidió de la Fiesta de la Confluencia 2026

La Isla 132 empezó el segundo día de la Fiesta de la Confluencia con Tuli Acosta. El setlist incluyó sus hits «No me beses» y «Octubre», además de una emocionante despedida. La cantante, con lágrimas en los ojos, agradeció el acompañamiento del público y la «energía» del festival.

«Es lo mejor que me pasó. Muchas gracias, tienen una energía increíble», manifestó llorando de emoción ante los miles de espectadores que se reunieron en la fiesta.