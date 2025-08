Este miércoles, María Becerra charló con Andy Kusnetzoff y se emocionó hasta las lágrimas al recordar sus embarazos ectópicos que vivió en los últimos meses. Conocé acá todo lo que dijo la artista.

María Becerra habló de su embarazo ectópico: «Tuve mucho miedo de morirme»

A horas de anunciar su tercer show en River, María Becerra habló en Perros de la calle, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Urbana Play. La artista abrió su corazón y contó sus sensaciones tras sufrir complicaciones médicas en el último tiempo.

La cantante de reguetón sufrió dos embarazos ectópicos en los últimos 12 meses: el primero fue septiembre de 2024 y el segundo ocurrió en abril de este año, y a causa de esto fue internada de urgencia

María confesó cómo se sintió tras este duro suceso: «Tuve mucho miedo de morirme y lo sigo teniendo. Tengo varios ataques de ansiedad«, declaró. Luego, contó que no hizo terapia y que no se siente preparada para hacerlo: «No sé si me puedo sentar y hablar de lo que pasó porque siento ansiedad».

"Cuando te estás muriendo es tremendo todo lo que te pasa por la mente. Vi la vida de una manera completamente diferente. Siento que me empecé a tomar con más calma la vida en general".



La oriunda de La Plata dijo que le cuesta pedir ayuda en los momentos difíciles: «Me cuesta mucho llorar, me cuesta mucho contar mis cosas, no me gusta molestar a los demas», aclaró.

Este miércoles, María Becerra rompió el silencio y habló de sus embarazos ectópicos junto a Andy Kusnetzoff y Gabriel Rolón, reconocido psicólogo.

La artista reflexionó sobre cómo cambió su mentalidad luego de estar internada por un cuadro grave de salud: «Cuando te estás muriendo es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente. Cuando lográs salir de eso, ves la vida completamente diferente«.

A su vez, mencionó qué fue lo que modificó en su día a día: «Todo lo empecé a ver distinto, me empecé a tomar con más calma la vida en general». También, confesó que empezó a valorar más las pequeñas cosas: «Cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar sola, levantarme, ir al baño, cosas tan básicas».

Para cerrar, María reveló el proceso de búsqueda de embarazo: «Lo hice de una manera súper responsable, con un equipo de especialistas en fertilidad, una obstetra, queríamos que salga bien«. Aunque admitió algunos errores: «Siento que no lo hice como lo tendría que haber hecho. Tendría que haber estado tranquila en mi casa, pero yo seguí trabajando».