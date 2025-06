María Julia Oliván compartió una foto tras el dramático accidente doméstico que sufrió: “área de quemados” 

En las últimas horas, María Julián Oliván contó que sufrió un accidente con una chimenea quedando con intensas quemaduras por lo que tuvo que se internada en el hospital Alemán.

La foto que compartió María Julia Oliván tras el dramático accidente doméstico que sufrió

«Tengo una chimenea… Es una chimenea moderna. Le pones etanol y me aparece un fueguito de fondo. Todo muy cool, canchero. Y le empecé a meter etanol, a meter etanol, a meter etanol. Bueno, cuestión que me prendí fuego, me agarró una llamarada en el cuerpo», narró.

«Valu Bonadeo, que estaba trabajando conmigo, me salvó un poco la vida porque me dijo instantáneamente: ‘Sacate la ropa’. Entonces, me saqué la ropa encendida y, como pude, subí al primer piso y me tiré abajo de mi ducha. Me trajeron, gracias a Dios, al queridísimo Hospital Alemán. Estoy en terapia intermedia desde hace dos días», completó.

En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, María Julia Oliván mostró que continúa internada, pero va mejorando y espera pronto poder volver a su casa.

“Zafé del catéter, gracias a los chicos del Hospital Alemán, área de quemados”, expresó.