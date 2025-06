El terrible accidente doméstico que sufrió María Julia Oliván: «Me prendí fuego» 

María Julia Oliván preocupó a sus seguidores al contar detalles del accidente doméstico que puso en riesgo su vida. “Me prendí fuego”, expresó la periodista en un video que grabó desde el Hospital Alemán.

¿Qué le pasó a María Julia Oliván que quedó internada tras un accidente doméstico?

“Tuvo un accidente en Border y ayer después de grabar sobre la guerra entre Irán Israel, de hacer el programa Oveja Negra en donde están investigaciones súper recomendables, se las recomiendo, terminado eso fui a dormir a Antonio”, comenzó contando Oliván, quien se encuentra internada.

María Julia Olivan se quemó el 25% de su cuerpo. pic.twitter.com/YPePljUNkm — Real Time (@RealTimeRating) June 15, 2025

“Le di besitos y fue la última vez que estuve con él cara a cara y cuando volví a Border tenía frío y ahí tengo una chimenea moderna que hay que ponerle etanol y aparece un fueguito de fondo muy cool, canchero”, siguió.

Y agregó: «Y le empecé a meter etanol y me prendí fuego. Me agarró una llamarada en el cuerpo y Valu Bonadeo estaba trabajando conmigo y yo creo que me salvó un poco la vida porque instantáneamente me dijo ‘sacate la ropa’”.

“Me saqué la ropa encendida, pude subir al primer piso y me tiré debajo de la ducha. La ambulancia tardó un tiempo, después hubo otro tiempo para esperar la derivación y yo dolorida, en carne viva”, continuó relatando.

“Temblando, horrible, Antonio estaba solo en casa, un lío. Me llevaron en ambulancia y me trajeron, gracias a Dios, al queridísimo Hospital Alemán”, explicó la comunicadora.

«Estoy en terapia intermedia desde hace dos días y hoy me hicieron la primera intervención», cerró Oliván.