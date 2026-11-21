Maypi Delgado atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de Matías Ricciardelli, su expareja y padre de su hija. Después de varios días de silencio, la modelo y exparticipante de Gran Hermano decidió expresarse públicamente y compartir el dolor que atraviesa junto a su familia.

La noticia del fallecimiento se conoció durante las últimas horas y generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo. Ante las consultas y las versiones que comenzaron a circular, Maypi pidió respeto por la intimidad familiar, especialmente por el delicado momento que atraviesa.

Según informaron TN y LA NACION, la modelo utilizó sus historias de Instagram para confirmar la noticia y explicar por qué había decidido mantenerse alejada de las declaraciones públicas.

Sin embargo, este sábado 21 de noviembre dio un nuevo paso y publicó una emotiva despedida, acompañada por fotografías y recuerdos de su historia con Ricciardelli.

Maypi Delgado rompió el silencio tras la muerte de Matías Ricciardelli

La modelo compartió inicialmente un comunicado en sus historias de Instagram, donde expresó su necesidad de atravesar el duelo lejos de la exposición mediática.

En el mensaje explicó que había decidido no responder consultas desde que ocurrió el fallecimiento y pidió comprensión a quienes intentaban obtener detalles sobre lo sucedido.

Su principal preocupación estuvo puesta en el bienestar de su familia y en encontrar la fortaleza necesaria para afrontar esta etapa.

También solicitó que se evitara profundizar en las circunstancias de la muerte, una información que hasta el momento no fue comunicada oficialmente.

La publicación estuvo acompañada por símbolos de tristeza y agradecimiento hacia quienes le hicieron llegar muestras de cariño.

La emotiva despedida que Maypi Delgado compartió en sus redes sociales

Este sábado, Maypi volvió a utilizar Instagram para publicar una serie de fotografías familiares y dedicarle unas palabras a su expareja.

En el mensaje reconoció que todavía le resulta difícil despedirse y que los recuerdos compartidos le generan emociones encontradas.

La modelo recordó los momentos felices que vivieron juntos, especialmente durante el nacimiento de su hija, y destacó el sentido del humor de Ricciardelli.

También hizo referencia a las dificultades que atravesaron como pareja, aunque eligió concentrarse en los buenos recuerdos y en el vínculo que él mantuvo con su hija.

La publicación reflejó el dolor de la pérdida y la necesidad de encontrar fuerzas para acompañar a su familia.

Qué se sabe sobre la muerte de Matías Ricciardelli

Matías Ricciardelli falleció el martes 17 de noviembre de 2026, aunque la noticia tomó estado público algunos días después.

La información fue difundida por la periodista Marcia Frisciotti, conocida como Pochi de Gossipeame, quien confirmó el fallecimiento y pidió preservar la privacidad de sus seres queridos.

Ante las consultas sobre las circunstancias de la muerte, la comunicadora evitó brindar precisiones por respeto a la familia.

Hasta el momento no se informó públicamente una causa de fallecimiento confirmada, por lo que no corresponde atribuir lo sucedido a ninguna circunstancia específica.

La noticia provocó numerosas muestras de acompañamiento hacia Maypi, tanto de seguidores como de personas vinculadas al espectáculo.

La historia de Maypi Delgado y Matías Ricciardelli

Maypi Delgado, cuyo nombre completo es María Paz Delgado, alcanzó popularidad después de participar en Gran Hermano 2015.

Años después comenzó una relación con Matías Ricciardelli, con quien tuvo a su hija en 2023.

La pareja se había separado durante el embarazo, aunque continuaban vinculados por la crianza de la pequeña.

A lo largo del tiempo, la modelo había hablado públicamente sobre algunas dificultades que atravesaron después de la separación.

Sin embargo, en su despedida eligió recordar los momentos compartidos y expresar el afecto que permanece más allá de las diferencias.

El acompañamiento a Maypi Delgado en medio del dolor

Después de conocerse la noticia, las redes sociales de la modelo comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo y condolencias.

Amigos, seguidores y figuras del espectáculo le hicieron llegar palabras de afecto en este momento.

Maypi decidió agradecer el acompañamiento, pero también dejó en claro que necesita privacidad para transitar el duelo.

Por ahora, la modelo continúa enfocada en su familia y en atravesar la pérdida lejos de las especulaciones.

Su despedida pública reflejó una mezcla de tristeza, recuerdos y gratitud por los momentos compartidos con Matías Ricciardelli.