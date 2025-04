L-Gante reveló su próximo objetivo: terminar el secundario y seguir una carrera universitaria

El cantante de cumbia RKT y 420 Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, reveló cuáles son sus intenciones profesionales a futuro ya que aún no concluyó sus estudios secundarios y tiene en la mira un amplio abanico de opciones.

L-Gante dejó atrás el Wandagate y habló de su futuro lejos de la música

El escándalo mediático considerado como “Wandagate” quedó en segundo plano por un nuevo conflicto que sacude al mundo del espectáculo. Es en este contexto que el novio de Wanda Nara reveló cuáles son sus posibilidades en una nueva profesión que lejos se encuentra de los escenarios.

Durante una entrevista con Julio Leiva, el intérprete demostró su interés en retomar los estudios: “Tendría que iniciar en éstos momentos, éstos días, ésta semana. A fin del año pasado, lo tenía muy en claro y remarcaba eso. Primero que nada, tengo que terminar la escuela, tener el secundario completo”.

Asimismo, Elián señaló una meta más amplia: “Luego apuntarme a hacer alguna carrera. Me interesaba derecho y hay algunas más, aprender otros idiomas (…)”. Al ser consultado por su futuro como letrado, respondió: “Me gustaría tener la capacidad de la profesión. Quizás, ejercer en algún momento. Pero, con adquirir el conocimiento y saber, es suficiente”.

Tras desmentir rumores de ruptura en su relación con la mediática, el músico explicó: “No me gusta mucho que hablen de eso todos los días. Con Wanda se generó un vínculo en donde no tenemos peleas. Quizás estoy todos los días con ella durante dos semanas o no aparezco durante una semana. Ahí es cuando los medios dicen que desaparecí”.