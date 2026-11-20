El equipo de comunicación oficial de la productora Mandarina Contenidos difundió un nuevo parte alentador sobre el estado clínico de Mariano Chihade, esposo de la reconocida conductora Mariana Fabbiani.

Luego de haber sido sometido el pasado miércoles a una delicada intervención neuroquirúrgica programada en el Instituto Fleni de Belgrano, tras detectarse una imagen nodular en una resonancia magnética previa, el empresario mostró una respuesta posoperatoria óptima, motivo por el cual los especialistas dispusieron su inminente traslado desde el área crítica hacia una habitación común con monitoreo intensivo, permaneciendo acompañado de forma ininterrumpida por su mujer y sus seres queridos más cercanos.

El traslado a sala común y el parte médico oficial sobre Mariano Chihade en el Instituto Fleni

La novedad fue ratificada en horas de la tarde mediante un texto institucional rubricado por Gimena Lepere, jefa de prensa de la firma audiovisual y vocera designada por la familia:

«En las próximas horas, Mariano será trasladado a habitación común con cuidados intensivos, su evolución es favorable y se desarrolla de acuerdo a lo esperado por el equipo médico, continuando internado en el Instituto Fleni acompañado por su familia«, detalló el documento difundido a la prensa nacional.

Previamente, la portavoz había brindado precisiones sobre la rápida lucidez manifestada por el productor tras abandonar el quirófano, destacando la presencia constante de Mariana Fabbiani al pie de su cama:

«Mariano pasó bien la primera noche, evoluciona favorablemente, es un panorama muy alentador y pudo ver y hablar con Mariana desde el primer instante en que despertó«, explicó, aclarando además que no se emitirán nuevos reportes médicos salvo que surja alguna novedad clínica relevante, priorizando el resguardo íntimo durante el proceso de convalecencia.

Del diagnóstico por resonancia al pedido de cadenas de oración de Mariana Fabbiani por Mariano Chihade

El episodio sanitario que mantuvo en vilo al ambiente artístico se desencadenó el viernes 14 de noviembre 2026, jornada en la cual una resonancia magnética cerebral reveló la presencia de una imagen nodular que motivó una rápida planificación quirúrgica encabezada por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la institución porteña, quien confirmó oportunamente que la operación se desarrolló sin complicaciones intraoperatorias.

En las horas previas al ingreso al quirófano, Mariana Fabbiani había recurrido a sus plataformas digitales para solicitar cadenas de afecto y agradecer el respaldo masivo de colegas y televidentes:

«Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia, ese es el mayor sostén en este momento, piensen en él con amor y linda energía porque esto también pasará«, publicó la animadora de DDM junto a una imagen religiosa, recibiendo miles de muestras de solidaridad que hoy celebran su positiva recuperación.