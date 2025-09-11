El mal momento de América TV: levantarían “Trato Hecho” por bajo rating

América TV atraviesa un momento complejo tras la apuesta por Santi Maratea en la conducción de Trato Hecho, el ciclo de juegos que en su paso por Telefe había sido un éxito con Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky.

Fin de ciclo: América apostó por Maratea pero regresa Polémica en el Bar

Según trascendió en las últimas horas, el programa sería levantado de la grilla debido a su bajo rating. La cuenta de X @PlusRating informó que la última emisión se daría el viernes 19 de septiembre, aunque desde el canal aún no hubo un anuncio oficial.

Mientras tanto, América ya adelantó la promoción del regreso de Polémica en el Bar con Mariano Iúdica al frente, formato que podría ocupar la franja horaria que dejará vacante Trato Hecho. Sin embargo, la decisión final sobre la programación todavía no está confirmada.