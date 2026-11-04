Cáscaras de zapallo: el secreto para convertirlas en chips crocantes y aprovecharlas en el jardín

Cuando preparamos un puré, una sopa o una tarta, las cáscaras de zapallo o calabaza suelen terminar directamente en la basura. Sin embargo, lo que muchos consideran un simple desperdicio puede convertirse en un ingrediente útil para nuevas recetas e incluso para el cuidado del jardín.

Además de ayudar a reducir los residuos domésticos, aprovechar las cáscaras de zapallo permite incorporar fibra y otros compuestos presentes en este vegetal. Con una limpieza adecuada y una buena cocción, pueden transformarse en chips, caldos y diferentes preparaciones.

Según explicaron Diario UNO y TN, reutilizar las cáscaras de zapallo anco o calabaza es una práctica cada vez más difundida dentro de la cocina de aprovechamiento, una tendencia que propone utilizar mejor los alimentos y reducir lo que se descarta.

Por qué no conviene tirar las cáscaras de zapallo o calabaza

Aunque habitualmente se consume la pulpa, la piel del zapallo también contiene nutrientes que pueden aprovecharse en la alimentación.

Entre sus principales características se destacan:

Fibra: contribuye al funcionamiento normal del sistema digestivo.

contribuye al funcionamiento normal del sistema digestivo. Compuestos antioxidantes: contiene sustancias vegetales, como polifenoles, que forman parte de una alimentación variada.

contiene sustancias vegetales, como polifenoles, que forman parte de una alimentación variada. Minerales: aporta distintos nutrientes, aunque las cantidades dependen de la variedad de zapallo.

aporta distintos nutrientes, aunque las cantidades dependen de la variedad de zapallo. Versatilidad: puede utilizarse en recetas dulces o saladas, según su textura.

puede utilizarse en recetas dulces o saladas, según su textura. Menos desperdicio: permite aprovechar una mayor parte del alimento.

Eso sí, no todas las variedades tienen cáscaras igualmente tiernas. Algunas son más duras y necesitan una cocción prolongada para resultar agradables al comerlas.

Cinco formas de reutilizar las cáscaras de zapallo en casa

1. Chips crocantes de zapallo al horno

Una de las opciones más sencillas consiste en preparar chips caseros, ideales para acompañar una picada o sumar algo crocante a una comida.

Para hacerlos, hay que lavar muy bien las cáscaras, cortarlas en tiras finas y colocarlas en una bandeja con un poco de aceite de oliva, sal y pimentón.

Luego se llevan al horno precalentado a 180 °C, controlando la cocción hasta que estén tiernas y doradas. El tiempo dependerá del grosor y de la variedad utilizada.

2. Caldos caseros con más sabor

Las cáscaras también pueden incorporarse a caldos de verduras, junto con cebolla, zanahoria, apio y hierbas aromáticas.

Solo hay que hervirlas con el resto de los ingredientes y luego colar la preparación.

Es una alternativa económica para preparar sopas, risottos, guisos o arroces.

3. Rellenos para tartas y empanadas

Cuando la cáscara es comestible y se cocina hasta quedar tierna, puede picarse finamente y mezclarse con cebolla salteada, queso, huevo u otras verduras.

De esta manera, se aprovecha una mayor parte del zapallo y se obtiene un relleno con diferentes texturas.

También puede incorporarse a tortillas y budines salados.

4. Compost casero para las plantas

Si las cáscaras son demasiado duras para comerlas, una buena alternativa es sumarlas a la compostera.

Conviene cortarlas en trozos pequeños y mezclarlas con hojas secas, cartón sin plastificar y otros residuos vegetales.

Con el tiempo, la materia orgánica se descompone y puede utilizarse para mejorar las condiciones del suelo en macetas, huertas y jardines.

5. Sopas y cremas de verduras

Otra posibilidad es cocinar el zapallo con su propia cáscara, siempre que la variedad sea apta para consumirla y se ablande lo suficiente.

Una vez cocido, se puede procesar junto con caldo, cebolla y condimentos para obtener una crema de verduras.

Esta técnica permite aprovechar prácticamente todo el vegetal y simplifica la preparación.

Cómo limpiar las cáscaras de zapallo antes de cocinarlas

Antes de reutilizarlas, es importante prestar atención a la higiene y al estado del alimento.

Se recomienda lavar el zapallo entero bajo agua corriente y cepillar su superficie para retirar restos de tierra. No es necesario utilizar detergente ni productos de limpieza.

También conviene descartar las partes que presenten moho, deterioro o una textura anormal.

Si la cáscara es demasiado leñosa o permanece dura después de cocinarla, es preferible destinarla al compost.

El secreto para aprovechar el zapallo y generar menos desperdicios

La cocina de aprovechamiento propone darles una segunda oportunidad a ingredientes que habitualmente descartamos.

En el caso del zapallo, no solo pueden utilizarse las cáscaras. Las semillas también se pueden lavar, secar y tostar para incorporarlas a ensaladas, panes o preparaciones saladas.

Con pequeños cambios en la cocina cotidiana, es posible ahorrar dinero, reducir los residuos y descubrir nuevas formas de preparar alimentos que ya tenemos en casa.