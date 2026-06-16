Mario Pergolini sorprendió al contar cómo Cris Morena logró llevarlo a Floricienta

Mario Pergolini sorprendió a su audiencia al revelar una historia desconocida detrás de una de las apariciones más recordadas de Floricienta. El conductor contó cómo terminó interpretando a Dios en la exitosa ficción de Cris Morena y confesó que aceptó el papel por un motivo muy particular.

La revelación ocurrió durante una entrevista a Juan Gil Navarro en su programa Otro Día Perdido, donde ambos repasaron anécdotas de la novela juvenil que marcó a toda una generación.

La salida de Juan Gil Navarro que cambió la historia de Floricienta

Durante la charla, el actor recordó su decisión de abandonar la ficción en pleno éxito. Cansado de la exposición que había alcanzado la tira, decidió dejar atrás a Federico Fritzenwalden, el gran amor de Florencia.

La salida del personaje obligó a Cris Morena y a su equipo a buscar una resolución impactante para la trama. Así fue como Federico murió de manera heroica y, en una de las escenas más recordadas de la serie, se encontró con Dios.

Ese personaje fue interpretado por Pergolini.

“¿Vos hiciste casting para Dios?”, le preguntó entre risas Gil Navarro.

La respuesta sorprendió a todos.

“Yo para Dios, no. ¿Vos sabés por qué acepté ese papel? Creo que es la primera vez en mi vida que lo voy a contar”, recordó el conductor.

El inesperado gesto de Cris Morena que convenció a Pergolini

Pergolini admitió que en aquel momento no mantenía una relación cercana con la productora.

“Yo no me llevaba muy bien con Cris. No tenía una buena relación. Y me convoca para el final de Floricienta, en un gran momento. La tira ardía. Seis de la tarde, 40 puntos de rating, una locura”, relató.

Sin embargo, hubo un detalle que terminó inclinando la balanza.

“Lo hice por una PlayStation”

Entre risas, el conductor reveló que Cris Morena encontró la forma perfecta de convencerlo.

“Y me dijo algo que pocas mujeres entendieron en mí. Me compró mi primera PlayStation”, contó.

Según recordó, la productora apareció con la consola y le hizo una propuesta imposible de rechazar.

“Viene un día y me dice: ‘No digas nada, yo te doy esto si lo hacés’. Y era una PlayStation. No tenía PlayStation. Y dije: ‘Sí, lo quiero hacer’. Lo hice por la PlayStation”, confesó.

La anécdota provocó risas en el estudio y rápidamente se volvió viral entre los fanáticos de la ficción, que más de veinte años después siguen recordando aquella escena en la que Federico llegaba al cielo y se encontraba cara a cara con el particular Dios interpretado por Mario Pergolini.

