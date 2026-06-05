Mario Pergolini se enteró en vivo de la muerte del Indio Solari y no pudo ocultar su conmoción: “Estoy impactado”

La muerte de Carlos Alberto «Indio» Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, generó una fuerte conmoción en el mundo de la música y los medios. Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió durante la emisión de No preguntes por Rusia, el programa que conduce Mario Pergolini en Vorterix.

Según lo publicado por La Nación, mientras dialogaba al aire con el periodista Gonzalo Bonadeo, el conductor recibió la noticia del fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y reaccionó con evidente sorpresa.

«Estoy impactado»

Al conocer la información, Pergolini interrumpió la charla para compartir con la audiencia lo que acababa de enterarse.

«Falleció el Indio Solari. Tremendo. Primero, estoy impactado. Segundo, el programa de hoy empezó con los Redondos. Estoy asombradísimo«, expresó.

Todavía visiblemente conmovido, agregó: «Me impacta la noticia porque es inesperada. Estoy impactado por la noticia y por la coincidencia del momento«.

La referencia no fue casual. Según explicó el propio conductor, el programa había comenzado con música de Los Redondos y minutos antes había mostrado imágenes junto al artista, sin imaginar que poco después se conocería la noticia de su muerte.

El recuerdo de Gonzalo Bonadeo

Tras las palabras de Pergolini, Gonzalo Bonadeo tomó la palabra para recordar el impacto que tuvo el Indio Solari en varias generaciones de argentinos y compartir algunas experiencias vinculadas al fenómeno ricotero.

«Todos estuvimos en ciertos lugares aunque no hayamos estado, pero me tocó estar en la noche de Bulacio en Obras, me tocó ver el nivel de tensión que había cuando estrenaron Lobo suelto, cordero atado en Huracán«, relató.

El periodista también confesó que siempre tuvo una cuenta pendiente con el músico.

«Mi fantasía era poder conocerlo«, sostuvo.

Además, recordó uno de sus grandes deseos vinculados a la banda: «El sueño de mi vida de poder estar con mis cinco hijos en un estadio era con Los Redondos«.

La muerte del Indio Solari

El histórico cantante falleció este viernes 5 de junio a los 77 años. Según informó La Nación, se realizó un operativo médico en su domicilio de Parque Leloir, donde finalmente se constató su fallecimiento.

Solari había revelado en 2016 que padecía Parkinson, enfermedad que lo llevó a alejarse progresivamente de los escenarios durante los últimos años de su vida.

De acuerdo con la información publicada por el medio, intervino la UFI N°2 de Ituzaingó, que dispuso las actuaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades señalaron que no surgieron indicios de otras causas de muerte distintas al cuadro de Parkinson que atravesaba el músico.

Una figura que marcó la historia del rock argentino

Como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y luego como solista, el Indio Solari construyó una de las carreras más convocantes e influyentes de la música nacional.

Su muerte generó una inmediata ola de mensajes de despedida de artistas, periodistas, colegas y miles de fanáticos que encontraron en sus canciones una referencia cultural que trascendió generaciones.