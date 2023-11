La emoción de Marisa Brel por un mensaje de su hija, quien se curó de un cáncer cerebral: «Buena madera»

Marisa Brel se emocionó al recibir un saludo de su hija Paloma, quien hace cinco años se recuperó de un tumor cerebral. “Tenemos mucha suerte de tenerte como mamá”, expresó la joven de 21 años.

Invitada al programa Entre nos (Net TV), la periodista repasó su trayectoria y vida personal. Allí habló de su lucha por ser mamá y de su relación con sus hijos, Paloma y Timoteo. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos fue cuando la sorprendieron con un mensaje de su hija.

“Sabés que no soy la mejor para decir cosas lindas, pero feliz cumpleaños de madre, porque hoy hace exactamente 21 años estaba por pasar lo mejor de tu vida, o sea yo”, lanzó con una sonrisa. Y continuó: “Gracias por todo, por ser un ejemplo como mamá, por todo lo que nos das, el amor, el cariño, las sorpresas y por siempre estar. Te quiero mucho”.

“Timo no te lo dijo porque le da vergüenza, pero él también está superagradecido por todo. Tenemos mucha suerte de tenerte como mamá”, concluyó.

La emoción de @marisabrel al recibir el mensaje de Paloma, su hija👇 pic.twitter.com/D8pZDoWGjR — Tomás Dente(TomRox) 🙋‍♂️🤩 (@Tomasdente) November 26, 2023

Al escucharla hablar, Brel no pudo evitar quebrarse y no escatimó en halagos para Paloma. “Es de buena madera. Amiguera, leal, trabajadora, hermosa, es muy rebelde también”, destacó.

Marisa Brel recordó la batalla de su hija contra un tumor cerebral

En diálogo con Tomás Dente, Marisa Brel recordó su batalla por ser mamá y sorprendió al dar detalles de la lucha de Paloma por un tumor cerebral.

“Siempre cuento que Paloma nació en mi sexto tratamiento in vitro después de cinco años de búsqueda. (…) En cada ‘no’ uno se derrumba y quiere bajar los brazos, pero yo me caía y me levantaba. Y cuando la vi nacer a Paloma dije ‘toda lágrima valió la pena’. ‘Paloma tenía que nacer ahora’”, sostuvo sobre la llegada de la joven hace exactamente 21 años.

“Y después de disfrutarla tanto, llegó el día en el que después de una resonancia para ver qué le pasaba porque no la veíamos bien, a las dos horas la tenía un quirófano entre la vida y la muerte”, recordó.

Tras asegurar que en el Fleming le salvaron la vida, repasó lo ocurrido: “Descubrimos en un segundo que tenía una hidrocefalia que le estaba por reventar la cabeza, debido a un tumor que no sabíamos que tenía… Un tumor en el medio del cerebro que tapó el paso del líquido del cerebro a la médula”.

La periodista dijo que en ese momento ella no entendía nada de lo que le decían los médicos. “Fue un milagro. Ahí ella fue una gran maestra. No derramó una lágrima. Dijo ‘¿qué hay que hacer? Lo hacemos’. Yo me escondía en el baño y lloraba. Literalmente sentía que me moría”.

A modo de cierre, reflexionó: “Yo no sé qué hubiera hecho si se me moría Paloma. Ahora lo recuerdo con valentía, con admiración hace ella”. “Ella volvió a nacer, el día del periodista, a sus 15 años, en el 2018. Entonces cómo no va a ser mi maestra de vida, de que todo se puede”.

Con información de TN