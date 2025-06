Mark Ruffalo y Susan Sarandon marcharon en defensa de los derechos humanos y la paz

El actor estadounidense Mark Ruffalo se sumó este fin de semana a una manifestación en Nueva York en reclamo por la paz en regiones del mundo afectadas por la violencia.

A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de Los Vengadores compartió imágenes del acto, en el que estuvo acompañado por la también reconocida actriz Susan Sarandon, y expresó un contundente mensaje en favor de los derechos humanos y la paz global.

Mark Ruffalo alzó su voz en Nueva York: “No más bombardeos a niños”

“Debemos luchar por lo que es querido para todos nosotros. Por la paz, la seguridad, la salud, la dignidad y la libertad para todos”, escribió Ruffalo en un extenso posteo. La manifestación se enmarcó en una serie de protestas organizadas por artistas y activistas en Estados Unidos.

En su publicación, el actor remarcó la necesidad de empatía y unidad entre los pueblos: “Por los derechos universales y la compasión que todo el mundo merece. No más bombardeos a niños. No más familias destrozadas. No más destrucción de hogares, de vidas, de nuestro precioso planeta”.

Ruffalo hizo un llamado global, mencionando conflictos y tensiones no sólo en Medio Oriente, sino también en países como Irán, México y Estados Unidos. “Desde Palestina, a Irán, a Israel, a México, a los EE. UU. y alrededor del mundo, debemos elegir amarnos y protegernos unos a otros. Nuestras luchas y nuestra humanidad están profundamente conectadas. Así como nuestra seguridad y nuestra liberación”.

Finalmente, subrayó la importancia de la solidaridad colectiva por encima de las divisiones impuestas: “Libertad para uno no significa menos para el resto. Esto es lo que quieren que creamos para mantenernos divididos, porque saben que juntos, podemos hacer todo”.

Ruffalo, que ha sido una voz activa en causas sociales y medioambientales, se suma así a una creciente lista de figuras públicas que exigen una solución pacífica a los conflictos internacionales.