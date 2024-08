Marley hizo un desesperado descargo en Telefe tras la denuncia por abuso: «fuimos novios, éramos adultos»

Minutos antes de que Adrián Alfredo Molina, el hombre que denunció judicialmente a Marley por abuso sexual, hablara por primera vez con los medios de comunicación, el conductor de Survivor, Expedición Robinson, se manifestó en Telefé, en el programa conducido por Germán Paoloski.

Allí aseguró que, la denuncia por el abuso que habría ocurrido en 1996, cuando el denunciante tenía 17 años, es mentira. «Todo lo que dice ahí es falso«. Además, denunció que fue extorsionado con un pedido de dinero de parte del denunciante.

La declaración de Marley en Telefé con Germán Paoloski

«Estoy muy mal, dormí pésimo. Esto me tomó por sorpresa. Estoy hablando en cámara por mis hijos, por Mirko y por Milenka que es una bebé muy esperada (por su hija que está a punto de nacer). Me llevó mucho tiempo lograr ese embarazo», dijo sobre los motivos por los que salió a hacer una defensa pública.

«En este, el segundo momento mas feliz de mi vida aparece esto que son todas falsedades, me sorprendió mucho vino con pedido de dinero», dijo. «Me extorsionó», dijo ante la consulta de Mauro Szeta y aseguró que se presentó con su abogado ante la Justicia porque tiene «un montón de pruebas para mostrar que es falso».

Cómo era el vínculo entre Marley y Adrián Molina

En cuanto al vínculo con el denunciante, al que admitió conocer, dijo que se inició hace 25 años. «Los dos éramos mayores de edad, los dos éramos grandes. Él estaba estudiando en la facultad y tengo pruebas. Lo que pasó fue un vínculo que fue muy sano y muy lindo por dos o tres años«, dijo y agregó que luego siguieron en contacto.

«Durante años después de conocernos lo que pasó fue que se mudó a Estados Unidos en 2002. Lo acompañé muchas veces, se casó, conocí al marido, tuvimos un buen vínculo varios años. Él empezó un negocio de yoga y le ponía likes» detalló y recordó que en un momento la madre del denunciante estuvo enferma y él intercedió ante la obra social para facilitar su tratamiento.

Cuándo se rompió el vínculo que tenían Marley y Molina

Siempre según la versión del conductor del reality Survivor, el vínculo se rompió en 2022. «En 2022 se comunica conmigo y dice que está lleno de deudas y me pide una cifra gigante en dólares para que lo ayudara. Yo no estaba en un momento económico con soltura y le dije que más adelante si tenía plata lo ayudaba. No le cayó muy bien y se enfrió la relación. Y el año pasado aparece con exigencias, amenazas, diciéndome que tengo que comunicarme con su abogado (Martín) Apolo. ‘Si no iremos con la prensa y varios periodistas de espectáculos’, me extorsionó», aseveró.

«Nunca imaginé que su desesperación económica podía ser tanta para hacer una denuncia con tantas falsedades. Todo es falso, se cae todo lo que dice», acotó.

El conductor también aseguró que hay una incongruencia en las fechas que presentó el denunciante. «Él dice que me conoce en 1996, en un barrio en Don Torcuato. Yo lo compré en 1998 el terreno, la casa me mudé en 1999. Ahí ya tenía 20 años. Te agarra una cosa de no poder creerlo, siempre lo ayudé con su familia», dijo.

La presentación ante la justicia

Marley comentó que su equipo de abogados se presentó ante la justicia de manera espontánea luego de enterarse de la denuncia. «Tengo años de datos acumulados que serán presentados a la justicia y cuando lo reciban se va a cerrar la causa», dijo.

El desesperado descargo de marley tras la denuncia en su contra

