Marley volvió a operarse y dejó un mensaje que se volvió viral: “Tengo HD incorporado”

Alejandro “Marley” Wiebe volvió a pasar por el quirófano y, lejos de ocultarlo, compartió cómo vivió el procedimiento en sus redes sociales. El mítico conductor de Telefe se operó de la vista, ya que padecía de cataratas.

«Operación del ojo derecho con @clinicakaufer y ahora veo hasta la más mínima pelusa. Tengo HD incorporado! Gracias al Doctor Robert Kaufer!», escribió en su publicación.

Marley fue operado de cataratas y celebró el resultado: “Adiós anteojos para siempre”

En el video que compartió se puede ver como el médico le integra un lente multifocal con implante lioplegable en su ojo derecho, para luego mostrar el resultado de la cirugía.

“Parezco un pirata pero del ojo izquierdo ya veo perfecto y ahora vamos por el ojo derecho”, explicó.

Además, trajo calma sobre su intervención: «No es una operación de urgencia, algunos portales pusieron eso y mi vieja me llamó. Era programado».

Una vez finalizado el procedimiento, el conductor celebró poder tener la vista “curada”: «Adiós anteojos para siempre. Es la segunda vez, estoy mucho más tranquilo, ya sabía lo que venía. Los dos ojos listos. Ahora veo todos los detalles».

“Ahora veo hasta la más mínima pelusa. Tengo HD incorporado”, cerró contento.