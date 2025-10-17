Santiago del Moro cruzó a Marley: “No me importa nada, trabajo para la gente”

Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro y a Marley no le gustó nada que el conductor se lo entregara a sí mismo. Criticó la falta de emoción y lo consideró muy raro. Al ser consultado por Intrusos, Del Moro no dudó en responder y en mostrarse feliz por haber firmado un contrato con Telefe para continuar por 5 años más. Los detalles.

Guerra en Telefe: Santiago del Moro cruzó a Marley

“Estoy feliz, es un honor. Me di el Martín Fierro de Oro”, comentó Santiago del Moro y el cronista le apuntó que Marley dijo que fue “raro”.

“No me importa nada, a mí me chupa un huev… Yo trabajo para la gente, no me cuelgo en nada. Soy seguro en lo que hago y me divierto. La crítica del que venga no me modifica”, afirmó el conductor de Gran Hermano.

Sobre el regreso de MasterChef, que él condujo antes que Wanda Nara, el conductor dijo que le gusta mucho como lo está haciendo: “A mí me parece genial Wanda en MasterChef. No lo haría en este momento”.

Del Moro ya está muy involucrado en la vuelta de Gran Hermano en la versión de Generación Dorada: “Muchos famosos me escriben, hay sorpresas”.

Carmen Barbieri disparó contra Mario Pergolini

Carmen Barbieri volvió a dejar en claro que no se guarda nada, la conductora fue consultada sobre Mario Pergolini y, fiel a su estilo, respondió con una mezcla de sinceridad y picante.

“Pergolini está haciendo muy bien su trabajo, me encanta su programa”, arrancó Carmen, en un tono elogioso. Sin embargo, segundos después lanzó una frase que encendió las alarmas: “Pero no iría porque no me invitó ni me va a invitar. Se nota que no le caigo bien”, disparó.

