Marley confirmó que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity: “Si me va mal, vuela él”
Tras varios rumores y distintas versiones, Alejandro “Marley” Wiebe confirmó en LAM que, efectivamente, será la figura que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity mientras el exfutbolista disfruta de su viaje express a Suecia. Los detalles.
El miércoles por la noche, un móvil de LAM interceptó a Marley mientras estaba haciendo compras en una verdulería y confirmó que se pondrá el delantal blanco para probar suerte en MasterChef Celebrity: “Lo mío es un reemplazo nada más, no quieren que se diga, pero estoy reemplazando a Maxi”.
“Esperemos que vuelva el lunes, porque si no lo van a terminar echando por mi culpa. Si me va mal a mí, le va mal a Maxi. Vuela él, creo”, agregó.
A pesar de estar por tiempo acotado, el conductor se mostró muy emocionado por su paso en el reality: “Me pidieron unos días, un reemplazo. Pero para mí es divertido”.
Además, adelantó que Wanda Nara podría echarle en cara la entrevista que le hizo a Mauro en Turquía, donde supuestamente también iba a participar Susana Giménez y que habría generado un malestar entre las figuras del canal.
Graciela Alfano, contra Wanda Nara
Graciela Alfano se declaró “team China Suárez” desde el primer momento de su pelea con Wanda Nara y no pierde oportunidad para dar su opinión sobre el “Wandagate”. En una entrevista en streaming, la actriz cuestionó a la sociedad por “elegir” a Wanda y consumir todo lo que hace, ya que la empresaria comenzó con mucho éxito MasterChef Celebrity, por Telefe.
“¿Por qué la sociedad ve a estos seres que no es que no cantan o bailan o nada? No están formados, no hay respeto para el público, es cualquier cosa. Porque cuando vos le mentís al público, decís ‘te mentí’, te están burlando”, afirmó Grace.
