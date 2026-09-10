«Fue un mal día»: el jurado de Popstars tomó una decisión clave y definió el futuro de 22 participantes

La noche del miércoles en Popstars estuvo llena de tensión cuando el jurado definió el futuro de 22 participantes. Descubrí quiénes quedaron eliminadas y quiénes avanzan en el reality de Telefe.

La decisión del jurado de Popstars

El jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charly García tuvo una jornada compleja en el programa 11 al evaluar a 20 participantes que interpretaron mashups durante los talleres intensivos.

Luego de que un desafío de rompecabezas definiera cómo se conformaban los dúos para cantar y las canciones a mezclar, los dúos que se presentaron fueron los siguientes:

Melina González y Lourdes Pereyra

Valentina Tellado y Magalí Altamirano

Lupe Paklayan y Lara Eckerdt Campos

Clara Marain y María de los Ángeles Mattarolo

Florencia Gutiérrez y Salma Erut

Sofía Helmich y Mía Piñeiro

Lola Carro y Julieta Martin

Celeste Arredondo y Frida Fernández Martínez

Luna Etcheverry y Agustina Gaitán

María Lourdes Melaragno y Maribel Abril Rodríguez

Sofía Hernández y María Adolfina Pérez.

Al finalizar las presentaciones, Nicki, Ángela y Charlie deliberaron a solas y con total franqueza, coincidieron en que “hubo muchas fallas” y que “fue un mal día”. De igual manera no dejaron de remarcar las buenas cosas que vieron en algunas participantes.

A la hora de comunicar los resultados, se anunció a las participantes eliminadas del reality: