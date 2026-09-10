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«Fue un mal día»: el jurado de Popstars tomó una decisión clave y definió el futuro de 22 participantes

El jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García anunció a las nuevas eliminadas del reality de Telefe. Descubrí quiénes pasaron a la siguiente etapa.

Redacción

Por Redacción

Nuevas eliminadas de Popstars

Nuevas eliminadas de Popstars

La noche del miércoles en Popstars estuvo llena de tensión cuando el jurado definió el futuro de 22 participantes. Descubrí quiénes quedaron eliminadas y quiénes avanzan en el reality de Telefe.

La decisión del jurado de Popstars

El jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charly García tuvo una jornada compleja en el programa 11 al evaluar a 20 participantes que interpretaron mashups durante los talleres intensivos.

Luego de que un desafío de rompecabezas definiera cómo se conformaban los dúos para cantar y las canciones a mezclar, los dúos que se presentaron fueron los siguientes:

  • Melina González y Lourdes Pereyra
  • Valentina Tellado y Magalí Altamirano
  • Lupe Paklayan y Lara Eckerdt Campos
  • Clara Marain y María de los Ángeles Mattarolo
  • Florencia Gutiérrez y Salma Erut
  • Sofía Helmich y Mía Piñeiro
  • Lola Carro y Julieta Martin
  • Celeste Arredondo y Frida Fernández Martínez
  • Luna Etcheverry y Agustina Gaitán
  • María Lourdes Melaragno y Maribel Abril Rodríguez
  • Sofía Hernández y María Adolfina Pérez.

Al finalizar las presentaciones, Nicki, Ángela y Charlie deliberaron a solas y con total franqueza, coincidieron en que “hubo muchas fallas” y que “fue un mal día”. De igual manera no dejaron de remarcar las buenas cosas que vieron en algunas participantes.

A la hora de comunicar los resultados, se anunció a las participantes eliminadas del reality:

  • Agustina Gaitán
  • Lara Eckerdt Campos
  • Celeste Arredondo
  • Frida Fernández Martínez


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La noche del miércoles en Popstars estuvo llena de tensión cuando el jurado definió el futuro de 22 participantes. Descubrí quiénes quedaron eliminadas y quiénes avanzan en el reality de Telefe.

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