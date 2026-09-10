«Fue un mal día»: el jurado de Popstars tomó una decisión clave y definió el futuro de 22 participantes
El jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García anunció a las nuevas eliminadas del reality de Telefe. Descubrí quiénes pasaron a la siguiente etapa.
La noche del miércoles en Popstars estuvo llena de tensión cuando el jurado definió el futuro de 22 participantes. Descubrí quiénes quedaron eliminadas y quiénes avanzan en el reality de Telefe.
La decisión del jurado de Popstars
El jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charly García tuvo una jornada compleja en el programa 11 al evaluar a 20 participantes que interpretaron mashups durante los talleres intensivos.
Luego de que un desafío de rompecabezas definiera cómo se conformaban los dúos para cantar y las canciones a mezclar, los dúos que se presentaron fueron los siguientes:
- Melina González y Lourdes Pereyra
- Valentina Tellado y Magalí Altamirano
- Lupe Paklayan y Lara Eckerdt Campos
- Clara Marain y María de los Ángeles Mattarolo
- Florencia Gutiérrez y Salma Erut
- Sofía Helmich y Mía Piñeiro
- Lola Carro y Julieta Martin
- Celeste Arredondo y Frida Fernández Martínez
- Luna Etcheverry y Agustina Gaitán
- María Lourdes Melaragno y Maribel Abril Rodríguez
- Sofía Hernández y María Adolfina Pérez.
Al finalizar las presentaciones, Nicki, Ángela y Charlie deliberaron a solas y con total franqueza, coincidieron en que “hubo muchas fallas” y que “fue un mal día”. De igual manera no dejaron de remarcar las buenas cosas que vieron en algunas participantes.
A la hora de comunicar los resultados, se anunció a las participantes eliminadas del reality:
- Agustina Gaitán
- Lara Eckerdt Campos
- Celeste Arredondo
- Frida Fernández Martínez
Comentarios