«Showcera, quilombera, conflictiva»: el tenso cara a cara de una participante de Popstars con Martín Cirio

Paola Alvarado se reencontró con Martín Cirio y no dejó pasar la oportunidad de reclamarle por las críticas que le hizo tras su audición en Popstars. Directa y sin filtro, se dirigió al «coach espiritual» del reality de Telefe y le lanzó: “Sos un poquito mosquita muerta”.

Tenso cruce entre Paola Alvarado y Martín Cirio

El encuentro tuvo lugar durante Nerea’s Got Talent, un segmento que Cirio conduce en sus streams junto a Matías Bottero. Al momento en que la invitada apareció en pantalla, el conductor recordó que Paola había hablado públicamente en su contra y aprovechó para preguntarle directamente qué tenía para decirle en la cara.

Paola fue contundente y no dudó en responder: «Sos un poquito mosquita muerta. Como que te hacés el bueno y después a las pibas te les cagás de risa».

Tras esto, Cirio defendió su postura y criticó el desempeño de las participantes: «Bueno, cantan un poco como el orto. También tenés que admitir eso». Paola le retrucó de inmediato: «Pero vos también cantás como el orto».

Ante la respuesta, el creador de contenido recordó su propio paso por Popstars y sostuvo que se tomaba el tema con humor: “Yo me fui y me río de lo mal que cantaba”.

Sin embargo, Paola remarcó la diferencia entre reírse de uno mismo y burlarse de los demás: «Nosotros no nos reímos, no nos parece gracioso». Y cuestionó: «A pesar de que sabés que la pasamos mal porque te rechazaron igual que a nosotros, ¿te burlás de las pibas?».

Aunque por un momento intentaron aflojar el clima, la tensión volvió a escalar cuando el anfitrión afirmó: «Si yo me quiero reír, me puedo reír».

Finalmente, Paola explicó que su enojo se profundizó cuando Cirio la tildó de «psiquiátrica». El streamer admitió que la palabra había sido «un poquito fuerte», aunque enseguida la recriminó por mediatizar el cruce: “Hasta diste móviles en LAM porque no quedaste”. Para cerrar, la definió -como una suerte de elogio- como “showcera, quilombera y conflictiva”.