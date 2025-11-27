Guido Süller fulminó a Martín Cirio en un audio tras negociar una invitación al stream
En medio de una creciente tensión en redes, se difundieron audios que exponen un intercambio directo entre ambos.
Todo comenzó cuando Martín expresó su intención de invitar a Guido a su stream.
Guido Suller contra Martín Cirio: “No podes tener tanta…”
En los fragmentos que circularon, se escucha al influencer diciendo: «Guido, ¿cómo estás? Soy Martín Sirio. Me encantaría que vengas a mi stream», abriendo la puerta a un encuentro que, según ambos, podría generar un fuerte impacto.
Acto seguido, se escucha la respuesta de Guido, quien adopta un tono amistoso aunque cauteloso respecto a la propuesta: «¿Qué hacés, Loquilio? ¿Cómo andás? Todo el mundo dice que nos encontremos, que va a ser un quilombo esa entrevista. Yo tengo miedo, porque yo me cuido. Ahí en Luzu soy caperucita roja, un santo».
A pesar del humor, Guido deja en claro que teme que la charla pueda salirse de control: «Tengo pico, no sé si tanto como vos, pero tantas ganas de decir cosas. Estamos en una época en la que hay que cuidarse».
Sin embargo, también se muestra abierto al posible encuentro, incluso preguntando detalles logísticos: «Decime horarios, a qué hora sale el stream, si pagás algo y si sabés que esto va a ser un quilombo. Proponeme y te contesto para decirte que sí».
Finalmente, el clima cambia abruptamente en el cierre del audio filtrado. Tras varios segundos de tono cordial, Guido lanza un mensaje cargado de dureza hacia Cirio: «Me parecés desagradable, Martín Cirio. Me parecés una persona repulsiva. No podés tener tanta soberbia, tanta arrogancia, tan creído, porque hoy estás arriba y mañana estás abajo».
