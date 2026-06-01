Gonzalo Guanes vuelve a conducir la Sociedad Rural de General Conesa y apuesta al recambio generacional

La Sociedad Rural de General Conesa inició una nueva etapa institucional con la elección de Gonzalo Guanes como presidente para el período 2026-2028. Aunque se trata de una nueva gestión, Guanes no es un desconocido dentro de la entidad: ya ocupó el máximo cargo en dos períodos consecutivos (2013-2014 y 2015-2016) y ahora regresa con el objetivo de consolidar lo realizado en los últimos años y sumar nuevas miradas.

“Me toca volver tratando de incorporar gente nueva y darle esa vuelta de rosca que toda institución necesita”, señaló el dirigente ruralista, quien destacó el trabajo realizado por las comisiones anteriores y el buen presente que atraviesa la entidad.

Guanes aseguró que la Sociedad Rural de Conesa se encuentra entre las instituciones más ordenadas de la provincia, tanto desde el punto de vista económico como en materia de infraestructura. “Todas las comisiones que estuvieron al frente han sabido administrarla. Se han hecho obras de manera permanente y siempre se terminaron los proyectos que se iniciaron”, remarcó.

Durante la gestión que finaliza se realizaron importantes mejoras en el salón de usos múltiples, la cocina y los sanitarios del predio. También se construyó una oficina destinada al personal del Senasa y de la Policía que participa en los controles durante los remates, y se avanzó en obras de iluminación en la pista de jura para facilitar las actividades que se extienden hasta horas de la noche.

Actualmente se encuentra en marcha la instalación de una red de gas para reemplazar sistemas eléctricos de calefacción en las oficinas.

El desafío de sumar jóvenes



Uno de los principales objetivos de la nueva conducción será fortalecer el recambio generacional dentro de la institución. Guanes valoró especialmente la incorporación de cuatro jóvenes productores a la comisión directiva y destacó la designación de Juan Ignacio Martín como vicepresidente.

Gonzalo Guanes pone la firma para asumir un nuevo período al frente de la Sociedad Rural de General Conesa.



“Soy consciente de que el futuro de las instituciones está en las nuevas generaciones. Ellos tienen otra visión, otra relación con la tecnología y pueden aportar mucho”, afirmó.

Reconoció, sin embargo, que el recambio no resulta sencillo en el sector agropecuario local. “No aparecen todos los días productores jóvenes dispuestos a involucrarse en las instituciones. Por eso es importante generar espacios para que participen”, explicó.

Más vínculo con la comunidad



La nueva conducción también buscará profundizar la relación de la Rural con otras instituciones de la localidad.

Entre los proyectos figura una mayor interacción con la Escuela Agrotécnica de General Conesa, una institución que Guanes conoce de cerca y que considera fundamental para la formación de los futuros profesionales vinculados al sector.

“La escuela tiene un nivel educativo excelente y una matrícula muy importante. Queremos trabajar más cerca de ellos y generar actividades conjuntas”, sostuvo.

Una Rural con protagonismo nacional



La agenda institucional estará marcada este año por la realización de una nueva Exposición Rural y por la organización de la Exposición Nacional Patagónica Hereford, un evento de gran relevancia para la ganadería regional.

“Nos enorgullece que Hereford nos vuelva a elegir como sede. Venimos trabajando desde hace muchos años para que las asociaciones nacionales tengan en cuenta a Conesa”, destacó.

La entidad ya había sido anfitriona de la primera Nacional Patagónica Hereford y en 2025 organizó por primera vez la Nacional Angus, consolidándose como uno de los escenarios ganaderos más importantes del norte de la Patagonia.

La mirada sobre la ganadería



Como productor dedicado exclusivamente a la cría bovina, Guanes conoce de primera mano las dificultades que atravesó el sector durante los últimos años. La prolongada sequía obligó a muchos establecimientos a reducir vientres y aumentar la suplementación alimenticia para sostener los rodeos. Aunque las lluvias registradas en los últimos meses mejoraron las condiciones, el dirigente advirtió que todavía resta atravesar el invierno.

Jura de raza Angus realizada el año pasado en septiembre en el marco de la Exposición Rural de General Conesa.



“Dependemos mucho del clima. La recuperación viene bien, pero todavía falta una etapa importante”, señaló.

También advirtió que la caída en el peso de los terneros y el retroceso de los precios generan preocupación entre los productores. Sin embargo, se mostró optimista respecto del futuro de la actividad. “La ganadería siempre fue una actividad de largo plazo. Hay años buenos y años malos. El productor sabe adaptarse y seguir adelante”, concluyó.

Gonzalo Guanes inicia así una nueva gestión al frente de la Sociedad Rural de General Conesa, con el desafío de mantener el crecimiento institucional y seguir posicionando a la entidad como una referencia de la ganadería patagónica.

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