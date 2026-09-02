Maru Botana confirmó que será el reemplazo de una figura clave en Masterchef Celebrity Argentina: qué dijo

El regreso de uno de los realities más vistos de la televisión argentina sumó su primera polémica antes de encender las hornallas. Maru Botana confirmó que se suma como jurado estable de MasterChef en la pantalla de Telefe, pero el lugar que eligió para dar la primicia provocó un fuerte temblor interno entre los directivos del canal.

La famosa pastelera fue a dar la noticia nada menos que al programa de Mario Pergolini, producto de la competencia directa. Durante la entrevista, Botana soltó la bomba sin filtro:

“Voy a ser la tercera jurado de MasterChef Celebrity y MasterChef Junior. Tuve una entrevista con Fede Levrino, le dije ‘voy a lo de Mario’ y me dijo: ‘es lo último que vas a hacer, ahí vas a anunciar esto’”, lanzó entre risas, exponiendo la advertencia previa que le hicieron desde la producción.

Enojo en los pasillos de Telefe y el reemplazo de Donato de Santis

El movimiento no cayó nada bien en las altas esferas del canal de las pelotitas. Según revelaron en Intrusos (América TV), la jugada de la cocinera fue leída como un gesto de deslealtad en medio de la histórica e implacable batalla por el rating diario.

Pese a la marejada mediática, Botana celebró su incorporación formal al ciclo conducido por Wanda Nara: «Fue re linda la propuesta. Estuve reemplazando, pero evidentemente en la tele quedó mi aura y es lindo que la gente sienta que tenés ganas de volver. La paso muy bien».

Con su llegada, la producción definió los cambios de roles en el estrado. Maru Botana ocupará la silla que dejó vacante el chef italiano Donato de Santis. Además de la versión de famosos, integrará el jurado de la edición MasterChef Junior.

Cuándo empieza y la lista de famosos confirmados

El regreso del certamen gastronómico ya tiene fecha tentativa en el calendario de la pantalla chica. La producción estima el debut para fines de octubre, una vez que concluya la emisión de Gran Hermano Generación Dorada, ya que se necesita liberar la escenografía del estudio principal para avanzar con los rodajes.

Para esta nueva temporada con celebridades, la producción ya abrochó a varias figuras de alto impacto mediático: