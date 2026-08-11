MasterChef Celebrity prepara su nueva edición: los famosos que negocian con Telefe y una expareja de Wanda Nara

Telefe ya prepara su próxima gran apuesta de entretenimiento y, mientras Gran Hermano: Generación Dorada transita su etapa final, MasterChef Celebrity comienza a tomar forma con una nueva edición que volverá a tener a Wanda Nara al frente de la conducción.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Yanina Latorre reveló en Sálvese quien pueda (América TV) algunos de los nombres con los que la producción mantiene conversaciones. La lista incluye exparticipantes de Gran Hermano, figuras del espectáculo, el periodismo deportivo y la música, además de una personalidad que llega desde otra señal.

Entre los nombres mencionados aparecen Julieta Poggio, Lucila “La Tora” Villar, Pablo Giralt, Dalma Maradona, L-Gante y Edith Hermida.

Julieta Poggio, la primera figura que estaría confirmada para MasterChef

De acuerdo con la información brindada por Latorre, Julieta Poggio sería hasta el momento la participante que ya tendría cerrado su ingreso al reality gastronómico.

“Ellos llaman en MasterChef ‘cerrado’ al que firmó. La única real, pero real, que está cerrada es Juli Poggio”, aseguró la conductora.

La incorporación de Poggio marcaría además el regreso de figuras surgidas de Gran Hermano al certamen culinario, después de una edición en la que los exparticipantes del reality no tuvieron protagonismo.

La Tora Villar, otra ex Gran Hermano que negocia su llegada

Otro de los nombres que estaría cerca de incorporarse es Lucila “La Tora” Villar, quien ganó visibilidad tras su paso por Gran Hermano y posteriormente continuó vinculada a distintos proyectos de Telefe y streaming.

Según Latorre, las conversaciones estarían muy encaminadas: “La Tora está avanzadísima”, aseguró al referirse al estado de las negociaciones.

De concretarse ambas incorporaciones, Poggio y La Tora volverían a encontrarse dentro de un reality, aunque esta vez lejos de la casa más famosa del país y frente a las cocinas de MasterChef.

Pablo Giralt, uno de los nombres fuertes que busca Telefe

La lista también incluye una figura proveniente del periodismo deportivo. Se trata de Pablo Giralt, quien habría avanzado considerablemente en las conversaciones con la producción.

“Pablito Giralt está muy avanzado”, señaló Latorre.

El periodista y relator alcanzó una fuerte exposición durante las transmisiones vinculadas al Mundial 2026, por lo que su posible incorporación aportaría un perfil diferente al elenco de famosos que prepara el canal.

Dalma Maradona evalúa la propuesta y hasta habría comenzado clases de cocina

Uno de los nombres que más llamó la atención es el de Dalma Maradona. Según la información revelada en Sálvese quien pueda, la actriz habría recibido la propuesta y estaría evaluando seriamente participar.

Incluso, Latorre aseguró que Dalma habría comenzado a tomar clases de cocina mientras define su posible incorporación.

“A Dalma Maradona no le gusta cocinar, empezó a tomar clases en lo de Jordana. Está coqueteando con el tema, pero tiene un tema de fechas”, explicó.

El principal inconveniente estaría relacionado con su agenda. Dalma no podría estar disponible para el comienzo de las grabaciones y eventualmente debería sumarse con la competencia ya iniciada, una posibilidad que no terminaría de convencer a la producción.

L-Gante, la incorporación que podría sorprender en MasterChef

Otro de los nombres que aparece en las negociaciones es L-Gante. El cantante de RKT ya había sido mencionado anteriormente como posible participante de distintos formatos televisivos y ahora podría finalmente desembarcar en las cocinas de MasterChef.

Su eventual incorporación tendría además un condimento especial por su historia personal con Wanda Nara, conductora del ciclo. Ambos mantuvieron una relación que durante meses ocupó un lugar central en los medios y las redes sociales.

De concretarse, el reencuentro televisivo entre Wanda y L-Gante podría convertirse en uno de los principales atractivos de la nueva temporada.

Edith Hermida, muy cerca de incorporarse al reality

Finalmente, Edith Hermida aparece como otra de las figuras con negociaciones prácticamente terminadas.

La histórica panelista y conductora tendría acordados varios de los aspectos principales de su participación, aunque todavía restaría la firma definitiva del contrato.

“Ya arregló todo: sueldo, condiciones, pero todavía no puso el gancho”, detalló Latorre.

Así, mientras Telefe termina de definir el elenco, MasterChef Celebrity empieza a configurar una lista de participantes con perfiles muy diferentes. Julieta Poggio sería la primera confirmada, mientras que La Tora, Pablo Giralt, Dalma Maradona, L-Gante y Edith Hermida aparecen entre los nombres que podrían completar una nueva temporada conducida por Wanda Nara.