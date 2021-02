Coronavirus: Lapegüe le respondió a quienes lo cuestionaron por exponer su lucha

El periodista Sergio Lapegüe, quien permaneció internado 21 días por coronavirus, explicó por qué decidió hacer pública la evolución de su salud en las redes sociales.

Al brindar una entrevista a Teleshow, contó: “Me interné un mediodía, pero a la noche la noticia empezó a salir en todos los medios. Recién al mediodía del día siguiente lo conté para aclarar que estaba bien. Me tomé un día para decidirlo. Pude hacerlo porque no estaba en terapia. Solo tenía covid en el pulmón derecho”.

En la entrevista comentó que la alarma se encendió cuando subió un video a redes sociales en el que se lo veía con un casco Helmet. “A mí me sorprendió cuando lo vi. Ya había pasado por otros respiradores y no mejoraba demasiado. Estaba en terapia intensiva y me lo pusieron. Entonces le pedí a alguien que estaba ahí si me podía filmar porque lo quería mostrar”, señaló el periodista.

“Quería que la gente viera la actitud que yo estaba tomando frente a esto - continuó- Quería decirles que había que ponerle garra y actitud positiva para superar el covid que me atacaba los pulmones”.

“En un momento le pasé las claves de mi teléfono a mi esposa y ella me ayudaba a informar a la gente", añadió el periodista, al contar cómo manejaba sus redes sociales mientras atravesaba el proceso.

“Estando en terapia intensiva y muy débil, mi mujer me leía los mensajes cuando me llamaba (...) Yo simplemente quería contar cómo iba el desarrollo de la enfermedad", comentó Lapegüe.

“Tenía la necesidad de postear. Había tantos pedidos, rezos y preocupación que yo tenía que contar cómo iba el desarrollo de la enfermedad. Quería agradecer. No lo hacía todos los días, sino cada tres o cuatro. Lo hacía solo cuando notaba algún cambio en mi salud. Si estaba igual, no decía nada”, recordó el periodista que actualmente se recupera de una neumonía.

"De 45 mil mensajes, por ahí 200 eran críticas. No vi más. Cada uno puede pensar lo que quiera. A mí me importa que fui al hospital y no paré de recibir mensajes de aliento. Eso me llega al corazón y las críticas son superadas por el amor de la gente”, concluyó Lapegüe.