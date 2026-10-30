Escándalo en MasterChef Celebrity: la China Ansa estalló contra Pablo Migliore y lanzó una fuerte frase

MasterChef Celebrity volvió a vivir una noche cargada de tensión, sorpresas y fuertes cruces. Esta vez, la protagonista fue la China Ansa, quien estalló contra Pablo Migliore después de que el jurado anunciara un cambio inesperado en las reglas de la competencia.

El episodio ocurrió durante la emisión del jueves 29 de octubre y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del reality de Telefe. Según reconstruyó Ciudad Magazine, la periodista no pudo ocultar su indignación al descubrir que el exarquero había recibido los ingredientes que ella misma había seleccionado.

MasterChef Celebrity: qué pasó entre la China Ansa y Pablo Migliore

Todo comenzó cuando los participantes recibieron la consigna de preparar un plato libre utilizando los productos elegidos en el mercado. Sin embargo, el jurado sorprendió a todos al ordenar que intercambiaran sus canastas con el compañero de al lado.

La decisión provocó el enojo de la China Ansa, quien había realizado una compra abundante y terminó recibiendo los ingredientes seleccionados por Nazareno Casero.

La periodista se mostró especialmente molesta al comprobar que Migliore se había quedado con una canasta repleta de productos que le permitían elaborar distintas preparaciones.

«¡Tiene la entraña gigante!», protestó al observar la cantidad de ingredientes disponibles para el exfutbolista.

La situación se volvió todavía más divertida cuando Wanda Nara le pidió que ayudara a Migliore explicándole qué había pensado cocinar.

Lejos de tranquilizarse, Ansa continuó con sus reclamos y terminó lanzándole un contundente «Pablo, te odio».

El exarquero reaccionó con sorpresa y humor, mientras sus compañeros seguían atentos al intercambio.

Los rumores de romance que rodearon a los participantes

El cruce adquirió mayor repercusión porque la China Ansa y Pablo Migliore habían quedado involucrados en versiones sobre un supuesto acercamiento sentimental durante las grabaciones del programa.

Los comentarios surgieron a partir de declaraciones de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, aunque la periodista desmintió públicamente cualquier vínculo romántico.

Ansa también explicó que su marido, Diego Mendoza, estaba al tanto de las versiones y que la acompañaba en su participación en el reality.

MasterChef Celebrity: quiénes quedaron complicados tras la última gala

La noche terminó con nuevas definiciones para los participantes. Julieta Poggio, Rocío Robles, Luck Ra y Nazareno Casero lograron convencer al jurado y consiguieron subir al balcón.

En cambio, la China Ansa, Pablo Migliore, Mike Amigorena, Sebastián Presta, Hernán de Mala Fama y Diego Ramos recibieron el delantal gris.

Ahora deberán afrontar una nueva instancia para intentar evitar la próxima gala de eliminación, en una competencia que se vuelve cada vez más exigente.