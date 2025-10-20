MasterChef Celebrity: el cantante de rock que Telefe eligió para reemplazar a Pablo Lescano 

Al finalizar la gala de eliminación del domingo, se conoció una baja inesperada en MasterChef Celebrity: Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, dejó el reality por compromisos musicales.

“Cociné con cariño, pero lo que me llevo es la clase de persona que hay acá. La pasé genial”, expresó el músico al despedirse.

La producción del reality de Telefe anunció este lunes al músico de rock que lo reemplazará en las hornallas.

Quién es Walas, el cantante de rock que Telefe eligió para reemplazar a Pablo Lescano

Walas es el seudónimo de Guillermo Cidade, músico y compositor nacido en el barrio de Almagro, Buenos Aires. Es ampliamente conocido por ser el líder y vocalista de la banda Massacre, agrupación formada en 1987 que marcó una época en el rock argentino con su estilo skate-punk y su fusión de rock alternativo, hardcore y letras con mirada crítica.

Además de su extensa carrera musical, Walas también incursionó en el teatro, interpretando el papel del “Rey” en la versión musical de El Principito, mostrando su versatilidad artística.

En 2025, el disco Nueve de Massacre ganó el Premio Gardel al Mejor Álbum de Rock, consolidando a la banda como una de las más influyentes del género.

Hijo del músico de chamamé José Vicente Cidade, Walas creció rodeado de arte y ritmo. También fue uno de los primeros skaters de la Argentina, una influencia que se trasladó a la identidad estética y musical de su banda, a menudo descrita como “skate rock”.

Con su incorporación, MasterChef Celebrity suma una nueva figura al elenco y promete una temporada cargada de música, carisma y sabor rockero en las cocinas más famosas del país.

Quién fue el primer eliminado del certamen

El momento más tenso de la noche llegó con el veredicto de Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, quienes deliberaron entre Luis Ventura y Jorge “Roña” Castro. Finalmente, Betular anunció la decisión:

“Sabemos que es muy difícil irse primero, pero las reglas son las reglas”.

Así, Roña Castro se despidió del certamen tras una semana complicada, marcada por errores en la preparación y comentarios que no pasaron desapercibidos.

El exboxeador se convirtió en el primer eliminado de la competencia tras no convencer al jurado con su plato de albóndigas.