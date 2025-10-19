Telefe cambia el horario de MasterChef Celebrity: a qué hora será la primera gala de eliminación 

La nueva edición de MasterChef Celebrity llegó esta semana a la pantalla de Telefe y este domingo 19 de octubre tendrá su primera gala de eliminación, en donde uno de los participantes abandonará el certámen.

¿A qué hora será la gala de eliminación de MasterChef Celebrity?

Este domingo también se juega la esperada final del Mundial Sub 20, en donde la Selección Argentina se enfrentará a Marruecos por la gloria. Sin embargo, Telefe no dejará de transmitir la gala de eliminación y comenzará al término del partido, que comenzará a las 20 horas.

Recordemos que ante la atenta mirada del jurado, compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, y con la conducción de Wanda Nara, una de las figuras abandonará MasterChef Celebrity.

¿Quiénes participan en MasterChef Celebrity Argentina?

Se vuelven a encender las cocinas más famosas en las que cocinarán 24 celebridades de distintas disciplinas: Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes. Ellos tendrán que atravesar cada noche un reto diferente y demostrar sus habilidades para permanecer en el certamen y llevarse el codiciado trofeo.

¿Masterchef Celebrity tiene stream?

Masterchef Celebrity contará con un ecosistema multiplataforma único. En Streams Telefe se verá la Reacción en vivo junto a Grego Rossello y Nati Jota por YouTube y Twitch. Y además del react oficial, llega una propuesta inédita: la MLS, MasterChef Liga de Streamers.

Por primera vez, reconocidos creadores de contenido podrán reaccionar en vivo a cada emisión desde sus propios canales, en paralelo a la reacción de Grego y Nati. Así, se convertirán en voces oficiales, compartiendo con sus comunidades la experiencia de ver MasterChef Celebrity. Los streamers elegidos son: Momo, Mernuel y Bauletti, Coker, Rober Galati, Caro Trippar, Boffe y Teo DM.