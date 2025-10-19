MasterChef Celebrity 2025: quién fue el primer eliminado del certamen 

Luego de una intensa semana de desafíos, MasterChef Celebrity 2025 tuvo su primera gala de eliminación y el reality culinario volvió a demostrar que no hay margen para los errores.

Durante la jornada, los doce participantes con delantal negro tuvieron que preparar albóndigas acompañadas con una guarnición, un desafío que puso a prueba su técnica y creatividad.

Quiénes compitieron en la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Entre ellos estuvieron Agustín “Cachete” Sierra, Andy Chango, Emilia Attias, Esteban Mirol, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, Luis Ventura, Marixa Balli, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo Lescano y Susana Roccasalvo.

¿Quiénes vieron la gala desde el balcón?

Por su parte, Romina “Momi” Giardina logró esquivar la gala de eliminación gracias a su desempeño en la “última chance” del jueves, donde fue destacada con el mejor plato y se ganó el delantal gris.

En el balcón de los salvados, observaron la competencia Alex Pelao, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Ian Lucas, Leandro “Chino” Leunis, Maxi López, Sofía “La Reini” Gonet, Sofía Martínez, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson y Eugenia Tobal.

Estas dos últimas además se llevaron la medalla dorada y la plateada, respectivamente, en el miércoles de beneficios.

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025

El momento más tenso de la noche llegó con el veredicto de Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, quienes deliberaron entre Luis Ventura y Jorge “Roña” Castro. Finalmente, Betular anunció la decisión:

“Sabemos que es muy difícil irse primero, pero las reglas son las reglas”.

Así, Roña Castro se despidió del certamen tras una semana complicada, marcada por errores en la preparación y comentarios que no pasaron desapercibidos.

El exboxeador se convirtió en el primer eliminado de la competencia tras no convencer al jurado con su plato de albóndigas.

Por qué Pablo Lezcano abandonó la competencia de MasterChef

Durante la gala se conoció otra baja inesperada: Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, dejó el reality por compromisos musicales.

“Cociné con cariño, pero lo que me llevo es la clase de persona que hay acá. La pasé genial”, expresó el músico al despedirse.