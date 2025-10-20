MasterChef Celebrity: qué dijo La Joaqui de un posible casamiento con Luck Ra

La Joaqui estaba muy concentrada en cocinar lo mejor posible su plato en la gala de eliminación de MasterChef Celebrity cuando Wanda Nara se acercó a su puesto para charlar con ella. En ese contexto le consultó por un posible casamiento con Luck Ra. ¿Qué respondió la cantante?

Qué dijo La Joaqui de un posible casamiento con Luck Ra

“¿Qué opina Luck Ra de que estés acá?”, quiso saber Wanda Nara, conductora de MasterChef Celebrity y La Joaqui le respondió que su novio la ve muy bien y confía en ella: “Él me tiene toda la fe del mundo”.

“¿Hay planes de boda?”, le preguntó Wanda y La Joaqui no dudó en mostrar sus intenciones. “Ojalá”, dijo la artista, muy entusiasmada con la idea de casarse con Luck Ra. “Yo creo que se viene la propuesta”, dijo Wanda. Entonces la cantante pidió: “Ay, Dios te oiga”.

La Joaqui y Luck Ra están en pareja desde principios de 2024 y suelen demostrar su amor en redes sociales. Compartieron varios viajes juntos y se apoyan en sus proyectos profesionales. Ella estuvo acompañándolo en su trabajo en La Voz Argentina, mientras que él, probablemente, también haga lo suyo en MasterChef Celebrity.

Los participantes que abandonaron MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity tuvo su primera gran noche de eliminación, donde un cocinero resultó eliminado por decisión de los jurados, al tiempo que otro famoso anunció su abandono. Entre los nominados se encontraba Pablo Lescano, quien, tras ser salvado por los jurados, sorpresivamente anunció su abandono del certamen por compromisos laborales.

En tanto, la definición final se dio entre Luis Ventura y el “Roña” Castro, para que el boxeador resulte el eliminado.

