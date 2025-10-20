En MasterChef, Wanda Nara y Evangelina Anderson destacaron el gesto de Maxi López: “Ejemplar”

Este domingo MasterChef Celebrity vivió una gala de eliminación llena de giros inesperados, donde no uno, sino que dos participantes abandonaron el reality de cocina. Pablito Lescano sorprendió al jurado, conformado por Damián Betular, Donato Di Santis y Germán Martitegui, al despedirse del programa por compromisos laborales con la música. Los detalles en esta nota.

En MasterChef Celebrity, Wanda Nara y Evangelina Anderson destacaron el gesto de Maxi López

Antes de prender las hornallas de MasterChef Celebrity, Wanda Nara dio la bienvenida a los participantes que destacaron en la primera semana, entre ellos su expareja Maxi López y los invitó a ver a los demás participantes desde el balcón.

Al preguntarle por qué se escondía atrás de todos, Wanda sacó a relucir el gran gesto que tuvo el exfutbolista con ella: “Me encantó que este fin de semana te hiciste cargo de los chicos, este finde se puso la 10 y yo tuve libre”.

“Hasta del mío se hizo cargo también, estuvo Basti, mi hijo mayor también”, sumó Evangelina Anderson. “Se llevó Maxi todos los chicos, los de Evangelina, todos”, destacó la conductora. “Es un padre ejemplar”, dijo uno de los participantes. A lo que Wanda sostuvo: “La verdad que sí”.

Los hijos mayores de Wanda y Evangelina, Valentino López y Bastián Demichelis, iniciaron su amistad hace tres años, ya que ambos son compañeros en las divisiones inferiores del club River Plate y vecinos en el Chateau Libertador.

Además, Isabella Icardi y Emma Demichelis, hijas menores de las mediáticas, también son amigas y se ven con frecuencia.

Los participantes que abandonaron MasterChef Celebrity

Este domingo, MasterChef Celebrity tuvo su primera gran noche de eliminación, donde un cocinero resultó eliminado por decisión de los jurados, al tiempo que otro famoso anunció su abandono.

Entre los nominados se encontraba Pablo Lescano, quien, tras ser salvado por los jurados, sorpresivamente anunció su abandono del certamen por compromisos laborales. En tanto, la definición final se dio entre Luis Ventura y el “Roña” Castro, para que el boxeador resulte el eliminado.

