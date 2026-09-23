MasterChef Celebrity: Juli Poggio sufrió un accidente y Grego Rossello reveló su problema con el jurado

A días del estreno de MasterChef Celebrity, los participantes ya comenzaron a enfrentarse a las exigencias de la cocina y algunos adelantaron que las primeras grabaciones dejaron accidentes, dificultades y hasta reproches del jurado.

El reality conducido por Wanda Nara llegará a la pantalla de Telefe el próximo 28 de diciembre, a las 22.15, con un elenco integrado por 24 famosos provenientes de la actuación, la música, el deporte, el periodismo y las redes sociales.

En la previa del debut, Grego Rossello, Mike Amigorena, Juli Poggio y Pachu Peña hablaron con Agencia Noticias Argentinas y revelaron cómo fueron sus primeros días dentro de la competencia, quiénes arrancaron mejor y cuáles fueron los primeros problemas que tuvieron frente a las hornallas.

Grego Rossello reveló que arrancó con el jurado en contra: “Estoy complicado”

Grego Rossello ya conocía el universo de MasterChef: durante la edición anterior estuvo al frente del React junto a Nati Jota. Sin embargo, rápidamente descubrió que comentar cómo cocinan otros no garantiza buenos resultados cuando llega el momento de ponerse el delantal.

“Yo pensé que tenía experiencia al haber estado en el React, pero resulta que mirar a gente cocinar no es lo mismo que cocinar”, reconoció con humor.

Además, reveló que llegó a la competencia con una inesperada “mochila” por algunos comentarios que habría realizado anteriormente sobre el jurado.

“Arrancaron enojados por supuestos dichos míos en el React y yo pensaba que venía de local, pero vengo con mochila. Espero ir sacándomela y que me banquen, pero por ahora estoy complicado”, confesó.

Rossello incluso admitió que integra “la bandita del fondo” entre quienes tuvieron mayores dificultades durante la primera semana y expresó su deseo de no convertirse en el primer eliminado.

¿Su plato fuerte? Bife de chorizo con puré. Y si pudiera sumar a alguien para cocinar en una instancia decisiva, elegiría entre Momo, Nati Jota o Migue Granados.

Juli Poggio sufrió uno de los primeros accidentes de MasterChef Celebrity

Juli Poggio también tendrá un comienzo movido. La influencer apareció en el evento promocional de Telefe con una mano vendada y contó que sufrió una quemadura durante las grabaciones.

El accidente ocurrió cuando agarró una sartén caliente, por lo que el episodio podría convertirse en uno de los primeros momentos de tensión de la temporada.

Poggio también se animó a mencionar a los participantes que, por lo visto hasta ahora, considera fuertes dentro de la cocina: la China Ansa, Luck Ra, Morena Beltrán, Pablo Giralt y Lizy Tagliani.

En cuanto a sus propias habilidades, aseguró que las pastas son su especialidad. Y ante la posibilidad de compartir una prueba con alguien cercano, mencionó a sus hermanas Loli y Cami, a su padre y también a Damián Betular.

Pachu Peña sorprendió con su pronóstico: “No me tengo fe”

Mucho menos optimista se mostró Pachu Peña, quien reconoció que no llega a MasterChef Celebrity como uno de los participantes más preparados.

Antes de comenzar las grabaciones, los concursantes tuvieron tres clases de práctica, pero el humorista faltó a una de ellas.

“No pude ir y se siente, se nota eso. Obviamente, te enseñan mucho esas clases, pero a la hora de estar ahí, hacer los platos, te cambia todo”, explicó.

Luego fue todavía más contundente sobre sus posibilidades: “No me tengo fe. Soy muy sincero conmigo mismo y con el público”.

Incluso bromeó con la posibilidad de quedar rápidamente afuera: “Primer eliminado… si no soy yo, Pachu en el palo”. También señaló que durante las primeras grabaciones vio a Luck Ra “medio complicado”.

Entre quienes arrancaron mejor, en cambio, destacó a Paula Robles y Paula Trápani. Si pudiera elegir un compañero para cocinar, convocaría a Sebastián Almada.

Mike Amigorena explicó por qué tardó en aceptar MasterChef Celebrity

Mike Amigorena, quien se incorporó al programa después de la baja de L-Gante, contó que su llegada al reality estuvo condicionada principalmente por cuestiones de agenda.

“Se tenía que combinar con otras cosas. Tiene una logística muy complicada, tenés que estar muy disponible para estar acá. Tenía compromisos ya tomados y hasta que eso se acomoda, pasa el tiempo”, explicó.

Aunque admitió que todavía no se siente completamente confiado frente al desafío, aseguró que disfruta mucho de cocinar y mencionó entre sus preparaciones preferidas la fabada, los guisos y las cazuelas.

Su plato estrella, sin embargo, es mucho más argentino: “asado banderita con huevo frito”.

Y si tuviera la posibilidad de elegir a una figura para acompañarlo en las cocinas de MasterChef Celebrity, no dudó: Jamie Oliver.