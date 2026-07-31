Meghan Markle fue jueza invitada en MasterChef Australia: cómo fue su regreso a la televisión y la sorpresa de Harry

La duquesa de Sussex fue la invitada especial de MasterChef Australia, donde propuso un desafío inspirado en su estilo de cocina. Durante la grabación recibió una videollamada del príncipe Harry y compartió detalles sobre los gustos culinarios de su familia.

Después de varios años alejada de los programas de entretenimiento, Meghan Markle regresó a la televisión con una participación especial en MasterChef Australia, donde se desempeñó como jueza invitada en uno de los desafíos de la nueva temporada. Su aparición, grabada durante la visita que realizó junto al príncipe Harry a Australia meses atrás, se emitió el 26 de julio y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del ciclo

Un desafío «digno de una duquesa»

En el programa, Meghan fue presentada como la invitada sorpresa del día y participó junto a los jueces habituales del certamen.

El desafío consistía en preparar un plato «digno de una duquesa», utilizando ingredientes elegidos por ella, entre ellos miel, cítricos, apio nabo, flores comestibles y nueces de macadamia, productos que reflejan el estilo de cocina que suele mostrar en sus proyectos gastronómicos.

Durante la degustación, la duquesa elogió el trabajo de los participantes y confesó que disfruta especialmente de los sabores intensos y de las salsas picantes.

La videollamada sorpresa del príncipe Harry

Uno de los momentos más comentados del episodio llegó cuando el príncipe Harry llamó por videollamada a Meghan mientras ella se encontraba en plena grabación.

«¿Interrumpí?», preguntó entre risas el duque de Sussex, que en ese momento se encontraba en Canberra participando de actividades con veteranos de guerra.

Meghan aprovechó la llamada para presentarlo a los jueces del programa y el intercambio, espontáneo y distendido, fue celebrado tanto por los participantes como por el público.

Su nueva faceta ligada a la cocina

La participación en MasterChef Australia no fue casual.

En los últimos años Meghan impulsó una fuerte apuesta por el universo gastronómico con With Love, Meghan, la serie de Netflix en la que comparte recetas, consejos de hospitalidad y momentos cotidianos. Ese programa incluso recibió una nominación a los premios Emmy, consolidando una faceta que ya había mostrado antes de ingresar a la familia real británica.

Durante el reality también habló de los hábitos alimenticios de su familia y contó cuáles son algunos de los platos favoritos del príncipe Harry.

Una aparición que despertó repercusión

El episodio generó una fuerte repercusión en Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, tanto por el regreso televisivo de Meghan como por el tono relajado con el que interactuó con los concursantes.

Tras la emisión surgieron versiones sobre un supuesto malestar por la forma en que fue presentada en la promoción del programa. Sin embargo, una fuente cercana a la duquesa aseguró posteriormente que Meghan disfrutó la experiencia, destacó el buen clima de trabajo y señaló que mantuvo una excelente relación con el equipo y los participantes.

Con información de medios