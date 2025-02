Matías Alé ayudó con la detención de dos mecheras en Mar del Plata: ¿Qué pasó?

El actor Matías Alé fue protagonista de un hecho que se volvió viral en redes sociales cuando colaboró con la policía cuando detuvieron a dos mujeres que delinquían en la Peatonal San Martín de Mar del Plata, bajo la modalidad de mecheras.

La palabra de Matías Alé

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Alé señaló que “desde hace días venían robando en la puerta del teatro«. Finalmente, las delincuentes fueron detenidas por personal de la UTOI

El intérprete se encuentra en la ciudad balnearia porque forma parte de la temporada teatral. Conforma, junto a Adriana Brodsky y Fabián Gianola, el elenco de la obra “Sospechosos”.

Las delincuentes robaban en calle Rivadavia y fueron descubiertas por el actor. Entre sus pertenencias encontraron elementos de otras personas que también las reconocieron como autoras de varios robos en la zona

🚨 MATÍAS ALÉ AYUDÓ A DETENER A 2 MECHERAS

📍 Mar del Plata pic.twitter.com/bkoLf1SjYc — Vía Szeta (@mauroszeta) January 31, 2025

En conversación con esta Agencia, Alé explicó: “Estamos en la Rivadavia en donde se junta muchísima gente como cuando llego y nos sacamos fotos, es algo cotidiano desde hace años que laburo ahí. Desde hace algunos días atrás nos ocurre que, entre el tumulto, sistemáticamente, algo pasaba”.

“Siempre una familia levanta la mano y me dicen ´uy Matías, me robaron el teléfono´, o ´uy qué bajón, me sacaron la plata´ y así todos los días. Después de una semana, los primeros días del año dijimos ´no puede ser que todos los días suceda lo mismo”, continuó el intérprete.

Matías Alé: «Es mi laburo y es una calle transitada”.

Asimismo, el artista relató que había decidido tomar cartas en el asunto: “Nosotros alertamos al público lo que ocurría, algo que no está bueno para nosotros invitar a la gente a que nos vengan a ver, pero a la vez, señalar que tengan cuidado porque roban sus cosas. Es mi laburo y es una calle transitada”.

“Empezamos a tener un poco más de atención, tuvimos listas las cámaras y encontramos a un grupo de personas que, en lugar de tener interés por sacarse una foto conmigo, estaban atentas, cada noche, a otras cosas que pasaban”, remarcó Alé.

“Las tenemos filmadas, empezamos a trabajar, hablamos con infantería y ayer a la noche, cuando se presentaron, por fin las pudieron detener. Falta todavía porque son varias y detuvieron a dos. De igual manera, uno puede acusar a alguien y esa persona podrá decir que es falso testimonio así que hay que tener mucho cuidado”, explicó el artista.

Respecto a lo ocurrido anoche, concluyó: “Mi socio firmó el acta, casi tuvimos que suspender la función para ir a la comisaría, pero si no nos hacíamos cargo de que eran ellas, ahí mismo las soltaban. Mi compañero, Martín Coggi me estaba filmando hace tres días. En una distracción, le robaron la riñonera con la billetera, los documentos, dinero y la paga semanal”.