Matías Alé rompió en llanto en el Cantando 2024: «Hace un año estaba cantando en un neuropsiquiátrico»

Matías Alé vivió un emotivo momento en la pista del Cantando 2024 (América TV) tras la devolución del jurado integrado por Flavio Mendoza, Marcelo Polino, Aníbal Pachano y Milett Figueroa. El participante se emocionó al recordar los duros momentos que le tocó enfrentar en los últimos años, vinculados a su salud mental.

Durante la noche de jueves si vivió un momento sumamente emotivo en la pista del Cantando 2024. Matías Alé y Martina Scigliano interpretaron «Corazón» de Los Auténticos Decadentes y tras recibir la devolución del jurado, el participante recordó un duró momento que lo hizo emocionarse.

El actor tuvo un brote psicótico con deliro místico en 2015, hecho que lo llevó a estar internado y atravesar un largo proceso de recuperación. Afortunadamente, Alé pudo salir adelante y continuar con su vida y sus proyectos laborales.

“Quiero decir que hay una evolución y nuestro deseo es seguir, más allá de que nos vayamos o no la semana que viene. Yo ya estoy feliz y agradecido. Yo, desde que pasé lo que pasé, vivo de momentos. Este momento a mí no me lo roba nadie. No importa si me voy”, comenzó diciendo Matías, visiblemente emocionado.

“Yo sé que tal vez estoy un poco sensible en estos días. Después de un año y medio, me animé a hablar de lo que me pasó. Y sé que tal vez a alguien le hice bien. Entonces sepan que, para mí, esto es un montón, estar con los chicos y con ustedes. Chicos, yo tarareaba en una ducha en un neuropsiquiátrico, y hoy estoy acá”, dijo el participante y rompió en llanto.

“Ya para mí es un montón, de verdad les digo. Y si me voy, les digo ‘gracias’ y ‘fui feliz’. Y si me quedo, va a ir mejorando” agregó luego el concursante del Cantando 2024.

“Creo que todos, tanto el jurado como el VAR, te reconocen que pasaste por muchas cosas muy difíciles y que más allá de tu talento, sos una persona que inspira mucha fuerza, que inspira a los demás para seguir avanzando en la vida. Y creo que eso es lo que hace que se te quiera tanto”, dijo Flor Peña, conductora del certamen.