Sofía Martínez se defendió y dijo que no «plantó» a Telefe en el Mundial de Clubes: «Nada que ver»

¿Qué pasó con Sofía Martínez y Telefe? La periodista deportiva, famosa por sus coberturas, se vio envuelta en un escándalo tras las declaraciones de Yanina Latorre. La panelista de LAM había asegurado que Sofi había «plantado» al canal en el Mundial de Clubes de Estados Unidos para sumarse a DAZN. La polémica escaló, pero la propia Sofi Martínez salió a aclarar lo ocurrido.

Sofía Martínez negó haber «plantado» a Telefe en el Mundial de Clubes

«De un día para otro apareció una cadena, DAZN, una aplicación británica de fútbol, le puso la guita en euros y Sofi les dijo ‘yo voy, pero no voy a estar tan disponibles para ustedes porque me pone más plata la plataforma’. Telefe quedó enfurecido y mandó a La Tora para que genere contenido», había revelado Yanina Latorre, en su programa de América, sobre el presunto conflicto entre Sofía Martínez y el canal.

En ese contexto, Andrea Taboada, en Intrusos, el programa de América, se comunicó con Sofía Martínez, quien negó cualquier conflicto. “Ella me dice: ‘No entiendo por qué esta polémica’”, relató Taboada al aire. Luego explicó que, según Sofi, Telefe adquirió los derechos de transmisión del evento en mayo, cuando ella ya tenía acordado un compromiso con otra empresa digital.

“Telefe sabía de mi propuesta de DAZN y me impulsaron a hacerlo”, explicó la periodista deportiva en diálogo con Taboada. “Me permite estar en las transmisiones cada vez que pueda. No entiendo de dónde salió ese rumor. Nada que ver. Telefe se portó muy bien conmigo y me dijo que no pierda la propuesta”, cerró.