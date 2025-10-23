Matías Alé y Martina Vignolo se casaron en Mar del Plata: el look de los novios 

Matías Alé y Martina Vignolo sellaron su amor en un registro civil en Mar del Plata, y no solo dieron el sí, sino que también se robaron todas las miradas con sus elecciones de moda, que dejaron mucho que hablar.

El actor eligió un traje celeste pastel, con blazer estructurado y pantalón de vestir de corte recto. Fiel a su estilo relajado, combinó el look con una camisa blanca desabotonada, zapatos de cuero marrón y unas gafas de sol que le dieron un toque canchero y moderno.

Por su parte, Martina Vignolo apostó por un minivestido butter, el color del momento (un amarillo claro). El modelo tiene hombros al descubierto y una falda en forma de A, volátil y muy femenina. Completó el outfit con stilettos dorados que cuentan con detalles en blanco en la capellada.

Llevó el pelo suelto, con raya al medio y ondas naturales, logrando un look fresco y elegante.

Los invitados no tardaron en comentar sobre el glamour y la originalidad de ambos, que supieron marcar tendencia en un día lleno de emociones y alegría.

El mensaje de Matías Alé a su novia en el día de su casamiento por civil: “Destinados a vibrar juntos”

Matías Alé se casó este jueves con Martina Vignolo en Mar del Plata. Unas horas antes del compromiso, el actor le dedicó un sentido mensaje a su novia en el que le expresó todo su amor.

“Qué hermoso camino venimos haciendo, te amo infinito”, escribió él en una historia que publicó en su perfil de Instagram junto a una foto en la que aparece en una playa abrazado a su futura esposa de 24 años.

Con la canción “Bailando bachata” de Chayanne de fondo, Alé manifestó su felicidad por el paso que van a dar juntos: “Llegó el día, mi vida. Hoy nos casamos por civil. Disfrutemos el proceso como lo venimos haciendo”.

Y continuó: “Cuando dos almas están destinadas a vibrar juntas, solo queda disfrutar lo que va sucediendo sin forzar nada. ¡Seguimos juntos a la par!”.

El motivo por el que Matías Alé estuvo a punto de postergar la boda

La propuesta de matrimonio ya anticipaba el nivel mediático de esta relación: fue nada más y nada menos que en la entrega del Martín Fierro Federal en 2024. Luego, celebraron su compromiso en septiembre de ese año en el marco de Buenos Aires Fashion Bloom, un evento de moda y gastronomía.

Sin embargo, la pareja se encontró con una situación inesperada a poco más de un mes de su casamiento por civil. Matías descubrió que su divorcio de María del Mar Cuello Molar no estaba formalmente asentado en los registros oficiales.

El trámite, que él creía concluido hacía años, seguía pendiente y podía poner en riesgo su boda. Preocupado y con la ansiedad propia de la situación, recurrió a su abogado, Fernando Burlando, para resolver el inconveniente. Finalmente, el mediático letrado logró destrabar el proceso.