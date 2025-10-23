Quién es Leandro García Gómez, la pareja de Lourdes Fernández, la integrante de Bandana

El nombre de Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, más conocida como Lowrdez de Bandana, resonó en los medios luego de que la cantante estuviera desaparecida. Los detalles en esta nota.

Preocupación por Lourdes de Bandana: quién es Leandro García Gómez

Leandro García Gómez fue denunciado por violencia de género por la cantante de Bandana Lourdes Fernández, luego de que publicara en sus redes un video mostrando su rostro golpeado y lo acusara de violencia de género. Por ese motivo, decidió presentarse de manera inesperada en el estudio de América TV, durante la emisión del programa A la Tarde hace dos años.

“Vengo porque me enteré de que me denunciaron públicamente y yo no tengo nada que ver”, dijo García Gómez al sentarse frente a las cámaras, generando sorpresa y tensión entre los panelistas.

El hombre, que en el pasado tuvo actividad política y es padre de dos hijas de una relación anterior, negó también haber ejercido violencia o haber tenido problemas con la Justicia por este caso.

Leandro García Gómez es un exdirigente político y comunicador que durante años mantuvo una vida alejada del foco mediático, hasta que su vínculo sentimental con Lourdes Fernández, la exintegrante de Bandana, lo llevó a las cámaras. Según contó él mismo, tiene dos hijas de una pareja anterior y mantiene una relación cordial con su exmujer.

“Nunca tuve restricción para ver a mis hijas. Con su madre tenemos una relación adulta”, afirmó, intentando mostrar una faceta distinta a la que se describía en las redes.

Habló una amiga de Lourdes Fernández de Bandana

Ioja, una amiga muy cercana de Lourdes Fernández de Bandana, publicó un preocupante posteo en su cuenta de Instagram. “Dios quiera que zafes del golpeador psicópata”, escribió en referencia a Leandro García Gómez, la pareja de la cantante, que fue denunciado hace un tiempo por golpes, pero ella decidió regresar a su lado.

Luego la joven se comunicó con Fernanda Iglesias e hizo una fuerte denuncia en el programa Puro Show: “Estoy muy angustiada, Lourdes está con el golpeador, en la casa de él. Ayer el tipo me mandó un mensaje en tono bastante amenazante, ella trató de zafar, la golpeó un montón”.

